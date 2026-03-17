전남소방, 장흥 보림사서 산불 대응 진압 훈련

전통사찰·문화재 '이중 방어' 체계 점검

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남소방본부가 봄철 대형산불 특별대책기간을 맞아 산림과 맞닿은 전통사찰의 화재 피해를 막기 위한 실전 대응훈련을 실시했다.

전남소방본부는 최근 장흥군 보림사에서 산불 확산으로 목조 문화재가 위협받는 상황을 가정한 실전형 산불진압훈련을 진행했다고 17일 밝혔다.

전통사찰 문화재 이중방어 훈련. [사진=전남소방본부] 2026.03.17 ej7648@newspim.com

훈련에는 장흥소방서, 장흥군, 유관기관 관계자들이 참여해 산불의 사찰 진입 차단과 초기 대응체계를 점검했다.

훈련은 화선 차단과 방어선 구축, 주요 문화재 보호를 위한 집중 방수 작전 등으로 진행됐다. 사찰 관계자들을 대상으로 비상소화장치 사용법과 초기 진화 요령, 대피 유도 등의 교육도 병행해 현장 대응 역량을 높였다.

또 실시간 상황 공유와 현장 지휘체계 운영을 통해 기관 간 공조 시스템의 실효성을 점검했다.

전남소방은 대형산불 특별대책기간 동안 도내 산림 인접 전통사찰과 문화재를 중심으로 예방 활동과 대응훈련을 지속한다는 방침이다.

최민철 본부장은 "전통사찰은 대부분 산림 인접 지역에 위치해 산불에 취약하다"며 "반복 훈련과 긴밀한 공조로 도민 안전과 문화재 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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