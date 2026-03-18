류현철 노동부 산안본부장 "근로자전강센터 기능 확장 모색할 시점"

18일 대전서 근로자건강센터 타운홀 미팅 개최

"센터 지속 확충…안전보건 통합 지원체계로 확장"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 류현철 고용노동부 산업안전보건본부장은 18일 근로자건강센터 강화 방향에 대해 "건강 상담을 넘어, 지원이 부족한 소규모 사업장과 노무제공자 등 일하는 사람 모두의 안전과 작업환경을 개선하는 안전보건 통합 지원체계로의 기능 확장을 모색해야 할 시점이다"라고 강조했다.

류 본부장은 이날 고용노동부와 안전보건공단이 KT 대전인재개발원에서 개최한 근로자건강센터 타운홀 미팅에서 "소규모 사업장 안전보건 지원체계를 촘촘히 구축해 나갈 수 있도록 근로자건강센터 발전 방안 수립을 위한 소통을 지속할 계획"이라고 밝혔다.

류현철 고용노동부 산업안전보건본부장이 지난해 12월 16일 경기도의 한 이주노동자 고용 농가를 찾아 현장 애로사항을 듣고 있다. [사진=고용노동부]

근로자건강센터의 향후 운영 방향에 대해 논의하기 위해 마련된 이번 현장에는 근로자건강센터장 및 직원 250여명이 참석했다.

센터는 2011년 3곳 설치를 시작으로 전국 24곳을 운영하고 있다. 직업환경의학과 등 전문의, 간호사, 물리치료사, 산업위생사, 심리상담사 등 전문 인력이 50인 미만 소규모 사업장 노동자, 특수형태근로종사자 등을 대상으로 건강지킴이 역할을 하고 있다.

류현철 산업안전보건본부장은 이날 약 1시간 30분 동안 참석자들과 정책 관련 소통을 이어갔다.

참석자들은 ▲근로자건강센터의 보건분야 및 안전분야 합동 지원 방안 ▲과로사예방을 위한 센터의 차별화 방안 ▲센터의 인력 및 기능 확대 등 다양한 현장 의견과 정책을 제안했다.

류 본부장은 "현장의 의견들을 정책에 적극 반영하고, 근로자건강센터를 지속적으로 확충하겠다"고 덧붙였다.

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