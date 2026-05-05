현대백화점 목동점, 리빙관 새단장…프리미엄 리빙 수요 공략

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수면 전문 케어 공간 '슬립 피팅룸' 첫 선

프리미엄 리빙 MD도 대거 선보여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 현대백화점 목동점은 2002년 개점 이후 최대 규모로 리빙관 리뉴얼을 마치고 새롭게 고객을 맞이한다고 5일 밝혔다.

현대백화점은 이번 리뉴얼을 통해 지하 1층 약 500평 규모의 리빙관을 프리미엄 리빙 수요가 높은 목동 상권 고객의 라이프스타일을 반영한 맞춤형 큐레이션 공간으로 재단장했다.

현대백화점 목동점 리빙관 리뉴얼 슬립 피팅룸 [사진=현대백화점]

먼저, 차별화된 수면 전문 케어 공간 '슬립 피팅룸'을 새롭게 선보인다. 아늑한 조도의 별도 수면 체험 공간에 시몬스, 템퍼 등 인기 매트리스 브랜드 제품을 비치해 고객이 직접 체험하며 최적의 수면 환경을 찾을 수 있도록 했다.

특히 구독자 80만 명을 보유한 수면·이완 전문 음악 유튜브 채널 '브레이너 제이'와 향기 큐레이션 전문 업체 '센트온' 등과 협업해 촉각뿐 아니라 청각과 후각 측면에서도 최적의 숙면 환경을 경험할 수 있도록 공간을 구성했다.

상품기획(MD) 구성도 상권 고객 수요를 반영해 다양한 프리미엄 브랜드를 새롭게 선보인다. 최근 꾸준히 늘고 있는 북유럽 감성 리빙 브랜드 수요에 맞춰 '프리츠한센', '스테이H', '앤트레디션', 'BD', '라도프' 등 디자인과 실용성을 갖춘 브랜드를 대거 입점시켰다.

이와 함께 30~40대 고객을 중심으로 인기를 끌고 있는 국내 씽크볼 전문 제조업체 '백조씽크', 생활가구 브랜드 '세레스홈', 맞춤 의자 전문 브랜드 '사이즈오브' 등을 팝업 형태로 지속 선보여 새로운 라이프스타일 트렌드를 제안할 계획이다.

리뉴얼 오픈을 기념한 다양한 프로모션도 진행한다. 인기 가구 브랜드 제품을 최대 20% 할인 판매하고, 구매 금액대별로 최대 15%의 사은 혜택을 제공한다. 또한 오는 3일까지 지하 1층 대행사장에서 '에이스', '템퍼' 등 인기 리빙 브랜드가 참여하는 특별 할인 행사도 진행한다.

현대백화점 관계자는 "단순한 공간 개선을 넘어 고객의 라이프스타일을 반영한 새로운 리빙 제안에 초점을 맞춰 이번 리빙관 리뉴얼을 진행했다"며 "앞으로도 차별화된 콘텐츠와 경험을 제공해 서울 서부 상권을 대표하는 리빙관으로 자리매김할 계획"이라고 밝혔다.

sykim@newspim.com