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GS샵, 5월 쇼핑 축제 '판타지에스' 개최…할인·적립 혜택 강화

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  • GS샵이 5월 6일부터 17일까지 상반기 최대 쇼핑 행사 판타지에스를 개최한다.
  • 최대 7% 카드 할인과 3만 원 적립금, 24개 브랜드 상품에 최대 10% 할인 혜택을 제공한다.
  • TV홈쇼핑에서 센텔리안24, 세포랩 등 인기 상품 최대 구성과 앙코르 방송을 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

카드 할인 최대 10%·적립금 제공
TV·모바일 전 채널 프로모션

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GS샵이 5월 가정의 달을 맞아 대표 인기 브랜드와 히트 상품을 한데 모은 상반기 최대 쇼핑 행사 '판타지에스'를 개최한다.

GS샵은 5월 6일부터 17일까지 행사를 열고 전체 상품을 대상으로 최대 7% 카드 할인과 방송 상품 구매 시 최대 3만 원 적립금, 선착순 쿠폰, 특가 상품 등 다양한 혜택을 제공한다고 밝혔다. 로보락, 세포랩, 톰 등 국내외 인기 브랜드를 비롯해 코어 어센틱, 산지애, 궁키친 이상민 등 GS샵 단독 브랜드를 포함한 24개 브랜드 상품에 대해 최대 10% 카드 할인 혜택을 적용한다.

GS샵 판타지에스 포스터 [사진=GS샵]

올해 행사에서는 개그맨 허경환을 특집 모델로 기용해 유쾌한 마케팅을 강화한다. '인기 상품도, 할인 혜택도 여기 다 있~는데~' 등 유행어를 활용한 콘텐츠로 행사 혜택을 알릴 계획이다.

TV홈쇼핑에서는 최대 구성 상품과 인기 상품 앙코르 방송이 진행된다. '센텔리안24'는 5월 9일 방송에서 크림 최대 용량에 PDRN 세럼을 더한 구성으로 선보이며, '세포랩'은 5월 17일 방송에서 GS샵 기준 상반기 최대 구성으로 판매한다.

앙코르 방송도 마련됐다. 5월 15일에는 프리미엄 뷰티 디바이스 '톰 더글로우 프로'를 다시 선보이며, '로즈 골드 에디션'을 한정 수량으로 판매한다. 이어 5월 17일에는 프리미엄 로봇청소기 '로보락 S10' 최신 모델을 다시 판매한다. 해당 상품은 앞선 방송에서 각각 주문액 17억 원, 14억 원을 기록한 바 있다.

모바일 채널에서는 고물가 상황을 반영해 실속형 혜택을 강화했다. 매일 오전 10시와 오후 5시에 선착순 각 5000명씩 총 1만 명에게 2000원 적립금과 8000원 쿠폰을 제공하는 '12억 타임 어택' 이벤트를 진행한다. 적립금은 모든 상품에 사용할 수 있으며, 쿠폰은 TV홈쇼핑 방송 상품 구매 시 적용 가능하다. 쿠폰은 발급 다음 날까지 사용할 수 있고 카드 할인과 중복 적용도 가능하다.

이와 함께 '바로씀 키친타올' 6990원, '심플바이오 비타민C 2병' 1만1990원 등 생필품을 1만 원대 특가로 선보이는 기획전도 운영한다.

GS샵 관계자는 "판타지에스는 상반기 동안 고객이 많이 선택한 인기 브랜드 상품을 더 좋은 조건으로 선보이는 대표 행사"라며 "상품과 혜택, 채널을 유기적으로 연결해 고객이 검증된 상품을 합리적인 조건으로 구매할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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