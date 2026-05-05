쿠팡, 패션상품 18만개 굿네이버스에 기부…취약계층 지원 앞장

고객 구매 수량만큼 매칭 기부

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 쿠팡은 이달 말까지 사회 취약계층 지원을 위한 기부 캠페인 '기부로 이어지는 내 옷 한 장'을 진행하고, 패션 상품을 최대 18만 개 기부한다고 5일 밝혔다. 지난 3월 도서 접근성이 낮은 아동을 위해 진행한 도서 기부 캠페인에 이어 올해 두 번째 기부 캠페인이다.

쿠팡은 신발과 가방, 유아동 의류, 일반 의류(티셔츠·바지·원피스 등) 등 총 18만 개 상품을 글로벌 아동권리 전문 NGO인 굿네이버스에 전달할 계획이다. 캠페인 종료 후 기부 물품은 굿네이버스를 통해 국내외 소외 아동과 취약계층 지역 주민에게 전달된다.

쿠팡이 취약계층 지원을 위해 패션상품 18만개 굿네이버스에 기부했다고 5일 밝혔다. [사진=쿠팡]

이번 캠페인은 고객 참여형 방식으로 운영된다. 고객이 쿠팡 내 패션 카테고리에서 여성의류(원피스·블라우스 등), 남성의류(티셔츠·바지 등)를 비롯해 속옷, 신발, 가방, 유아동 의류 등을 구매하면 해당 수량만큼 기부 물품이 자동으로 늘어나는 구조다.

기부 물품은 현재 쿠팡에서 판매 중인 새 상품으로만 구성된다. 특히 유아동 의류가 5만 개 이상 포함돼 있어 성장 속도가 빨라 의류 교체 주기가 짧은 자녀를 둔 가정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다. 기부 목표 달성 현황은 프로모션 페이지를 통해 공개된다.

쿠팡 관계자는 "고객들이 일상적인 쇼핑을 통해 자연스럽게 나눔에 참여할 수 있도록 이번 캠페인을 기획했다"며 "앞으로도 소외된 이웃에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

쿠팡은 취약계층을 위한 나눔 활동을 지속적으로 이어오고 있다. 지난 3월에는 도서 접근성이 낮은 아동을 위해 아름다운가게와 함께 도서 25만 권 기부 캠페인을 진행했으며, 지난달부터는 대한중앙의료봉사회와 협력해 의료 인프라가 부족한 인구 감소 지역을 방문하는 '건강검진 프로젝트'를 매월 진행하고 있다.

sykim@newspim.com