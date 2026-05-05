비대면진료 후 '약국 뺑뺑이' 사라진다...복지부, 약국 안내 서비스 개발

약국별 의약품 구매·조제 정보 공개

가까운 곳 확인 후 방문...조제 포기↓

복지부 "접근성 높이기 위한 지원"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 비대면 진료를 이용하는 환자들이 처방약을 조제하기 위해 여러 약국에 일일이 전화하거나 발품을 파는 불편함이 크게 줄어들 전망이다.

보건복지부와 건강보험심사평가원(심평원)은 오는 6일부터 비대면 진료를 이용하는 국민의 편의를 높이기 위해 비대면 진료 처방 의약품에 대한 약국별 구매·조제 여부 정보를 비대면 진료 중개업자(플랫폼)에 제공한다고 5일 밝혔다.

서울 시내 한 약국의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

비대면 진료를 받은 환자들은 그동안 처방전을 받고도 주변 어느 약국에 해당 약이 있는지 알 수 없어 여러 약국에 일일이 전화를 하거나 방문하는 등 불편을 겪었다. 이번 조치는 국민의 불편을 해소하고 진료부터 조제까지 과정을 원활하게 연결하기 위해 마련됐다.

이번에 개방되는 데이터는 최근 1년간 비대면 진료 처방 이력이 있는 의약품이다. 약국별로 해당 의약품에 대한 구매 또는 조제 여부에 관한 정보를 오픈 개방형 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스(API) 방식으로 비대면 진료 플랫폼에 제공하는 것이 핵심이다. 특정 의약품에 대한 구매나 조제이력을 보유한 약국일수록 미보유 약국에 비해 해당 의약품에 대한 재고 보유 가능성이 높은 점에 착안했다.

데이터가 개방되면 각 비대면 진료 플랫폼은 제공받은 정보를 활용해 자사 서비스 내에서 '조제 가능 약국 안내' 등 이용자 맞춤형 서비스를 개발해 선보일 예정이다. 환자는 처방받은 의약품을 취급하는 약국 중 자신의 위치에서 가장 가까운 곳을 바로 확인하고 방문할 수 있게 돼 조제 지연이나 조제 포기로 인한 치료 공백에 대한 불편을 해소할 수 있다.

곽순헌 복지부 보건의료정책관은 "이번 데이터 개방을 통해 비대면 진료 이용 과정에서 국민 불편을 상당 부분 줄일 수 있을 것"이라며 "비대면 진료의 안착과 환자의 의료 접근성을 높이기 위한 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com