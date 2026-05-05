삼성디스플레이, 차세대 OLED 공개…3000니트·광색역 기술 첫선

'플렉스 크로마 픽셀'로 BT.2020 96% 구현…고휘도·장수명 동시 확보

센서 OLED·EL-QD·스트레처블까지…AI 시대 대응 디스플레이 총집결

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성디스플레이가 세계 최대 디스플레이 학회 전시에서 차세대 유기발광다이오드(OLED)와 신기술을 대거 공개하며 기술 주도권 강화에 나선다.

삼성디스플레이는 5~7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 열리는 디스플레이 위크(Display Week) 2026에 참가해 '인공지능(AI)으로 확장되는 디스플레이 혁신'을 주제로 최신 연구 성과와 제품을 선보인다고 5일 밝혔다.

이 행사는 세계정보디스플레이학회(SID)가 주최하는 세계 최대 디스플레이 학회로, 글로벌 기업과 전문가들이 참여해 기술 경쟁력을 겨루는 자리다.

삼성디스플레이가 'SID 2026' 전시에서 최초로 공개하는 광색역 OLED, '플렉스 크로마 픽셀(Flex Chroma Pixel™)' [사진=삼성디스플레이]

삼성디스플레이는 이번 전시에서 스마트폰용 OLED부터 차세대 발광 기술, 차량용 디스플레이까지 전 영역에 걸친 기술 포트폴리오를 공개한다. 특히 업계 최초로 3000니트 고휘도와 BT.2020 96% 색재현력을 동시에 구현한 광색역 기술 '플렉스 크로마 픽셀(Flex Chroma Pixel)'을 처음 선보인다.

해당 기술은 국제 표준 색공간인 BT.2020 기준에서 현존 디스플레이 중 최고 수준인 96% 이상의 색영역을 구현한 것이 특징이다. 현재 상용 스마트폰 디스플레이가 약 70% 수준에 머무르는 것과 비교하면 큰 폭의 개선이다. 삼성디스플레이는 인광감광형 형광(PSF) 발광 구조와 편광판 내재화 기술인 LEAD를 적용해 색순도와 밝기를 동시에 확보하면서도 수명 저하 문제를 해결했다고 설명했다.

고해상도 '센서 OLED'도 주요 전시 품목이다. 6.8형 화면에 500PPI를 구현한 이 제품은 OLED 패널에 유기 포토다이오드(OPD)를 함께 증착해 심박수와 혈압 등 생체 정보를 측정할 수 있는 것이 특징이다. 기존 374PPI 대비 해상도를 33% 끌어올리며 스마트폰급 수준에 도달했다. 여기에 사생활 보호 기술 '플렉스 매직 픽셀(Flex Magic Pixel, FMP)'를 적용해 측면에서는 주요 정보만 보이지 않고 배경은 자연스럽게 유지되는 방식으로 보안성과 사용성을 동시에 확보했다.

삼성디스플레이가 'SID 2026' 전시에서 선보이는 500PPI 고해상도 '센서 OLED 디스플레이. 손가락을 갖다 대면 혈류량으로 사용자의 건강 정보를 측정한다. [사진=삼성디스플레이]

차세대 디스플레이로 주목받는 전계발광 퀀텀닷(EL-QD)도 성능 개선 결과를 공개한다. 삼성디스플레이는 양자점 구조 최적화와 표면 처리 기술을 통해 발광 효율을 높였으며, 18형 500니트 제품과 6.5형 400니트 제품을 선보인다. 이는 각각 전년 대비 25%, 33% 밝기가 향상된 수치다. 해당 연구 성과는 SID가 선정한 '올해의 우수 논문'으로도 채택됐다. 회사 측은 발광 효율 개선이 소비전력 절감으로 이어져 AI 환경에서 증가하는 디스플레이 전력 부담을 낮추는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

차량용 디스플레이 분야에서는 고해상도 스트레처블 제품이 공개된다. 마이크로 LED 기반으로 제작된 이 제품은 200PPI 해상도를 구현해 기존 제품 대비 약 67% 향상된 수준이다. 주행 상황에 따라 화면이 늘어나거나 돌출되는 구조로, 속도계 등 정보를 직관적으로 전달하면서도 화질을 유지하는 것이 특징이다. 삼성디스플레이는 브릿지 구조 내 픽셀 밀도를 2배 높여 고해상도를 구현했으며, 향후 소프트웨어 정의 차량(SDV)과 결합해 화면을 상황에 맞게 동적으로 제어할 수 있을 것으로 보고 있다.

삼성디스플레이가 'SID 2026' 전시에서 선보이는 18형 500니트 전계발광 퀀텀닷(EL-QD) 디스플레이 [사진=삼성디스플레이]

이창희 삼성디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 "이번 전시를 통해 글로벌 전문가들에게 최신 기술과 연구개발 성과를 선보이게 됐다"며 "지속적인 혁신으로 디스플레이 산업을 선도하는 기술적 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com