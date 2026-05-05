이마트, 국산쌀 제조 '990원 막걸리' 출시…10만병 한정 판매

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평균가 1933원 대비 절반 수준



[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 이마트가 990원 초저가 막걸리를 단독으로 선보이며 장바구니 물가 안정에 나섰다.

이마트는 '구구탁 막걸리(750ml)'를 전 점포에서 10만 병 한정으로 판매하고 있다고 5일 밝혔다.

이마트 구구탁 막걸리 [사진=이마트]

'구구탁 막걸리'는 '990원 탁주'라는 의미를 담은 이름으로, 시중 막걸리 평균 가격의 절반 수준인 990원에 판매된다. 한국소비자원 참가격에 따르면 2026년 4월 기준 막걸리 한 병(750ml)의 평균 가격은 약 1933원이다.

해당 상품은 파격적인 가격에도 불구하고 100% 국내산 쌀을 사용한 것이 특징이다. 달콤하면서도 구수한 막걸리 특유의 풍미를 살렸다는 설명이다.

이마트는 한국인에게 친숙한 술인 막걸리를 합리적인 가격에 제공하기 위해 이번 상품을 기획했다. 이를 위해 대전 지역 막걸리 제조사인 대전주조와 협업을 진행했다. 출시 6개월 전부터 제조사와 협의를 이어왔으며, 수차례 시제품 테스트를 통해 품질을 개선했다.

이마트는 이번 상품이 고객들의 장바구니 부담을 낮추고 막걸리 시장 저변 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 제조사 역시 생산 가동률을 높이고 새로운 판매 기회를 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

정찬우 이마트 주류 바이어는 "제조사와의 긴밀한 협업을 통해 가격과 품질을 모두 만족시키는 막걸리 상품을 선보일 수 있었다"며 "고객들이 부담 없는 가격에 막걸리를 즐길 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이마트는 고물가 기조 속에서 장바구니 부담을 낮추기 위한 다양한 상품도 선보이고 있다. 대표적으로 '반전가격 불고기 샌드위치(팩)'를 5980원에 판매하고 있으며, 달콤 짭짤한 불고기와 채소를 활용한 다섯 조각 구성으로 기획됐다.

지난 3월 출시한 '반전가격 두줄김밥'은 가성비를 앞세워 약 15만 개가 판매됐으며, 이 같은 영향으로 4월 한 달간 이마트 델리 밥류 매출은 전년 동기 대비 약 30% 증가했다.

이마트는 앞으로도 차별화된 초저가 상품을 통해 장바구니 물가 안정에 기여한다는 계획이다.

sykim@newspim.com