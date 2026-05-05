국민의힘 부산 북갑 후보에 박민식 전 보훈장관…하정우·한동훈과 승부

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공관위, 선거인단·국민 여론조사 통해 확정

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 국민의힘은 5일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보에 박민식 전 국가보훈부 장관을 확정했다.

박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에 열린 공관위 회의 브리핑에서 "박민식 후보가 국민의힘 부산 북구갑 후보로 최종 확정됐다"고 밝혔다.

국민의힘은 5일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보에 박민식(사진) 전 국가보훈부 장관을 확정했다. [사진=뉴스핌DB]

지난 3~4일 진행된 선거인단 투표와 일반국민 여론조사를 절반씩 반영해 선출했다. 박 전 장관은 이영풍 전 KBS 기자와 최종 후보 자리를 놓고 경쟁했다.

박 전 장관은 18·19대 총선에서 이 지역에 출마해 연이어 당선됐다. 20·21대 총선에서는 전재수 민주당 부산시장 후보에게 패했다.

이번 부산 북갑 보궐선거는 박 전 장관과 더불어민주당 하정우 전 청와대 AI미래기획수석, 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표 간 치열한 3파전 양상이다.

당 안팎에서는 부산 북갑 탈환을 위해 후보 단일화 필요성이 제기되고 있다. 국민의힘 후보와 한 전 대표가 모두 출마하면 보수 표 분산이 불가피해 승산이 낮아질 수 있다는 이유에서다.

해당 지역구는 전재수 민주당 의원이 3선을 지낸 곳이다. 국민의힘이 직전 22대 총선에서 부산 18개 지역구 중 유일하게 패한 지역이기도 하다. 경쟁자인 하 전 수석이 부산 출신인 데다 이재명 정부 핵심 참모였다는 점도 부담으로 작용한다.

박 전 장관은 한 후보와의 보수 단일화 여부에 대해 "가능성은 없다"고 수차례 언급하며 사실상 선을 그은 상태다.

chogiza@newspim.com