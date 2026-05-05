HMM "호르무즈 선박 화재 진압 완료...두바이로 인양 후 조사"

AI 핵심 요약beta
- HMM 화물선 NAMU호가 4일 호르무즈 해협에서 화재를 발생시켰다.
- 선원 24명 전원이 무사하며 5일 새벽 화재를 진압했다.
- 원인은 확인 중이며 두바이로 인양할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 호르무즈 해협 인근에서 폭발소리와 함께 화재가 발생한 HMM 화물선(NAMU호)의 화재가 진압됐다. 탑승 중이던 우리 국적 선원 6명을 포함한 전체 선원 24명 모두 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다.
HMM 관계자는 5일 "밤 12시가 지나 화재 진압이 완료됐으나, 화재 진압시 사용된 이산화탄소(CO2)가 많아서 금일 오후 중 기관실에 직접 들어가 확인할 예정"이라며 "인명피해는 없으며, 곧 인근 항만(두바이)으로 인양할 예정"이라고 밝혔다.
앞서 지난 4일 오후 8시40분 경 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트 인근 해역에 정박 중이던 'HMM 나무'호 기관실 좌현에서 폭발 소리와 함께 화재가 발생했다.
선원들은 즉각 CO₂ 방출을 통한 진화 작업에 나서 4시간가량 만에 불길을 잡은 것으로 전해졌다. 해당 선박이 피격됐다는 첩보가 접수됐지만 우리 정부는 아직 사실관계를 확인 중이라는 입장이다.
HMM 관계자는 "원인 모를 화재가 발생한 것으로 외부 공격에 의해서인지 선박 내부 문제인지 확인중"이라고 말했다.
tack@newspim.com