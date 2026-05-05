대구시, 노상주차장에도 '스마트 주차' 도입

북구·달서구 등 9개소 336면 비대면 주차환경 구축

민간 플랫폼 연계 강화로 시민 이용 편의 제고

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=앞으로 대구 시내 노상주차장에서 주차 자리를 찾기 위해 골목을 헤매거나 요금 정산 문제로 겪던 불편이 크게 줄어들 것으로 보인다.

대구광역시는 시민들의 주차 편의를 높이기 위해 추진 중인 '노상주차장 스마트 전환사업'의 일환으로 관내 9개소 336면에 비대면 주차환경을 구축했다고 5일 밝혔다.

이번 스마트 주차 시스템의 가장 큰 특징은 운전자가 출발 전부터 스마트폰 앱을 통해 목적지 주변 노상주차장의 빈자리를 실시간으로 미리 확인할 수 있는 점이다. 그동안 노상주차장의 고질적인 문제로 꼽혔던 빈자리 탐색의 어려움이 디지털 기술로 해결된 셈이다.

결제 방식도 개선된다. 현금 위주 결제의 불편과 요금 정산의 불명확성을 해소하기 위해 QR코드와 ARS 등 다양한 비대면 결제 수단을 도입해 보다 간편한 이용 환경을 조성했다.

대구시는 노상주차장에도 '스마트 주차' 도입해 효율성을 높인다.[사진=대구시] 2026.05.05 yrk525@newspim.com

대구시는 앞서 진행한 달서대로 시범운영을 통해 시스템 효과를 입증했으며 이를 바탕으로 북구 경대북문 일대, 3공단로, 오봉로 등 북구 8개소와 달서구 1개소 등 총 9개소 336면으로 서비스를 확대했다. 차량번호인식(LPR) 기술과 CCTV를 활용한 관리체계 도입으로 부정 주차를 예방하고 주차 회전율을 높일 것으로 기대된다. 또한 24시간 무인으로 운영돼 심야 시간대에도 편리하게 이용할 수 있으며, 관리 효율성 또한 크게 향상될 전망이다.

대구시는 이번 확대를 시작으로 칠성권역 등 시 전역으로 스마트 주차 구역을 단계적으로 확대할 계획이다. 아울러 티맵(TMAP) 등 민간 주차 플랫폼과의 연계를 강화해 시민들이 기존에 사용하던 앱을 통해 대구시 주차장을 편리하게 이용할 수 있도록 시스템을 고도화할 방침이다.

허준석 대구광역시 교통국장은 "주차장을 찾고 이용하는 전 과정이 마치 하이패스를 통과하듯 간편해질 것"이라며 "시민들의 일상 속 작은 불편함까지 스마트하게 해결하는 주차 환경을 지속적으로 조성해 나가겠다"고 말했다.

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