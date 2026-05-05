'대구약령시 한방문화축제' 빈틈없는 안전관리 총력

인파 밀집·시설물 위험요소 사전 점검… 안전관리 체계 구축

경찰·소방 등 유관기관 합동 대응… 현장 대응체계 강화

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 오는 7일 개막하는 '2026 대구약령시 한방문화축제'를 앞두고 시민과 국내외 방문객이 안심하고 즐길 수 있는 '사고 제로(Zero) 축제'를 목표로 빈틈없는 안전관리 체계를 가동한다고 5일 밝혔다. 먼저 지난 달 27일, 중구 부구청장의 주재로 '안전정책실무조정위원회'를 개최해 축제장 인파 밀집 대응, 소방·전기·가스 등 시설물 안전관리 대책을 분야별로 점검하고 실행 계획을 구체화했다.

이어 지난 달 29일에는 축제장 중심에 위치한 한의약박물관에서 대구시와 중구청, 중부소방서, 중부경찰서, 병원 등 유관기관이 참여한 '합동 안전관리회의'를 열고 비상상황 발생 시 즉각적인 대응을 위한 기관 간 협력체계를 최종 점검했다. 특히 인파 밀집 구간에 대한 관리 기준과 긴급상황 시 단계별 대응 절차를 재확인했다.

축제 기간에는 '축제안전본부'를 24시간 상시 운영한다. 종합상황실을 중심으로 ▲교통소통 및 불법 주정차 단속▲행사장 내 질서유지▲의료지원 및 방역 등 분야별 전담 인력을 현장에 배치해 행사 기간 중 실시간으로 안전 상황을 관리할 계획이다. 특히 많은 인파가 집중될 것으로 예상됨에 따라 축제 준비기간을 포함한 5일 새벽 4시부터 5월 10일 자정까지 약령시 일원 일부 구간에 대해 차량 통제를 실시한다.

대구시는 '대구약령시 한방문화축제'를 빈틈없는 안전관리를 한다.[사진=대구시] 2026.05.05 yrk525@newspim.com

주요 통제 구간은 ▲舊 대구지물상사(現 SKT대리점)~천일한약방▲수협은행 앞~성내2동 주민센터 앞▲희도맨션~합천약업사 구간이다. 대구시는 통제 구간 주변에 안내요원을 배치하고 우회도로를 안내하는 등 교통 혼잡 최소화에 총력을 기울일 계획이며, 성공적인 축제 개최를 위해 시민들의 적극적인 이해와 협조를 당부했다.

한편 '2026 대구약령시 한방문화축제'는 오는 7일부터 10일까지 나흘간 대구약령시 일원에서 개최되며 '한방의 길, 대구약령시로 통하다'를 주제로 전통 한방의 가치와 체험형 콘텐츠를 결합한 지역 대표 전통문화축제로 운영될 예정이다.

특히 '풍성·가득·재미' 3개 테마길을 중심으로 먹거리·체험·전시·공연 등 다양한 프로그램을 선보이며, '약령한방대첩', '황금 둥굴레를 찾아라' 등 참여형 콘텐츠를 통해 한방문화의 우수성과 지역 상권의 활력을 높일 계획이다.

서귀용 대구광역시 의료산업과장은 "제48회를 맞는 대구약령시 한방문화축제의 성공적인 개최를 위해 무엇보다 중요한 것은 시민과 방문객의 안전 확보"라며 "유관기관과 긴밀히 협력해 축제 마지막 순간까지 안전사고 없는 쾌적한 축제 환경을 조성하겠다"고 말했다.

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