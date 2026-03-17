HLB '이너생각', 올리브영 '올리브베러' 광화문·강남점 입점

프리미엄 W케어 브랜드, 웰니스 플랫폼 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 헬스케어 전문기업 HLB는 자사 헬스케어사업부의 프리미엄 W케어 브랜드 '이너생각'이 올리브영의 웰니스 큐레이션 플랫폼 '올리브베러' 오프라인 매장 1호점 광화문점과 2호점 강남점에 입점했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이너생각은 여성의 민감한 Y존을 위한 데일리 케어 제품을 중심으로 다양한 제품을 선보이고 있는 펨테크(Femtech) 브랜드다. 부드러운 사용감과 약산성 밸런스를 고려한 여성 청결 제품을 개발해 왔으며, 대표 제품인 '휩드워시'와 '포밍워시'는 풍성한 거품 타입의 세정 포뮬러를 기반으로 자극을 최소화한 데일리 케어 제품으로 소비자들의 꾸준한 관심을 받고 있다.

올리브베러는 올리브영이 제시하는 '건강한 아름다움' 철학을 확장한 웰니스 플랫폼이다. 식·영양·운동·수면·케어 등 다양한 카테고리를 기반으로 상품을 큐레이션하며, 단순한 제품 진열을 넘어 라이프스타일 관점에서 웰니스 소비를 제안하는 공간으로 구성된 것이 특징이다.

올리브영 올리브베러 매장에 진열된 프리미엄 W케어 브랜드 '이너생각' 제품. [사진=HLB]

회사는 이번 올리브베러 입점을 계기로 프리미엄 웰니스 채널에서의 유통 접점을 확대하고 브랜드 인지도를 높이는 한편, 여성 청결제 등 Y존 케어 제품을 중심으로 관련 제품군을 지속적으로 확장해 여성 케어 브랜드로서의 입지를 강화하고 관련 시장에서의 매출 확대를 추진해 나간다는 계획이다.

남윤제 HLB 헬스케어사업부 사장은 "올리브베러는 카테고리 기반으로 웰니스를 제안하는 플랫폼이라는 점에서 브랜드 방향성과 맞닿아 있다"며 "플랫폼 구조 안에서 이너생각이 제안하는 여성 케어 방식이 자연스럽게 전달될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 이너생각은 FSC 인증 제지와 소이 잉크를 활용한 친환경 패키지와 점자 형압을 적용한 배리어 프리 패키지를 도입하는 등 ESG 경영을 실천하고 있다. 이러한 노력에 힘입어 '2026 대한민국 소비자브랜드대상'에서 여성 건강을 고려한 제품력과 차별화된 이너케어 브랜드 경쟁력을 인정받아 펨테크 부문 대상을 수상한 바 있다.

nylee54@newspim.com