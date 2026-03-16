HLB이노베이션, 지난해 영업익·순이익 흑자 전환

리드프레임 사업 성장…매출 27% 증가

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 리드프레임 전문기업 HLB이노베이션이 별도 재무제표 기준으로 2025년 영업이익과 당기순이익 모두 흑자 전환에 성공했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 HLB이노베이션의 2025년 별도 기준 매출은 322억원으로 전년 253억원 대비 약 27% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 약 8000만원을 기록하며 전년 32억원 영업손실에서 흑자 전환했다. 당기순이익은 약 29억원을 기록하며 전년 37억원 순손실에서 큰 폭의 흑자 전환을 달성했다.

회사는 이번 실적 개선이 리드프레임 사업 매출 성장과 함께 원가 구조 개선 및 비용 효율화 노력이 맞물리며 나타난 성과로 분석한다.

[로고=HLB 이노베이션]

특히 회사는 생산 공정 효율성을 높이기 위한 설비·장비 투자와 인적 역량 강화를 지속적으로 추진하는 한편, 신규 고객사 확보와 수주 확대를 통해 고객 기반을 넓혀왔다. 또한 생산 물량 증가 대응을 위한 신규 장비 투자로 생산 역량을 확대하는 등 사업 안정성과 수익 구조를 지속적으로 개선해왔다.

회사는 반도체 업황 회복에 따른 수요 확대 등 대외 환경 변화에 대응해 공정 자동화와 생산 역량 고도화에 속도를 내고 있다. 자동차 센서 및 전력반도체 파워모듈 등 전장용 리드프레임 제품군을 확대하며, 올해도 반도체 사업의 성장세와 실적 개선 흐름을 이어간다는 전략이다.

HLB이노베이션 관계자는 "반도체 리드프레임 사업의 경쟁력 강화와 경영 효율화 노력이 실적 개선으로 이어졌다"며 "앞으로도 기존 사업의 수익성을 지속적으로 높이는 한편 미래 성장동력 확보를 통해 안정적인 성장 기반을 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com