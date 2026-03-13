HLB제넥스, 지난해 매출 22% 증가·영업익 흑자전환

카탈라제·락타아제 판매 확대로 수익성 개선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용·식품용 효소 전문기업 HLB제넥스는 지난해 연결 기준 매출액이 전년 대비 22.41% 증가한 433억7032만원을 기록하며 영업이익 약 12억566만원, 당기순이익 약 228억9776만원으로 흑자 전환했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 주력 효소 제품인 카탈라제와 락타아제의 판매가 고르게 증가한 가운데 신규 제품 출시와 해외 수출 확대가 더해지며 실적 개선으로 이어졌다.

특히 반도체 생산 공정에 사용되는 산업용 효소 카탈라제의 성장세가 두드러졌다. 반도체 업황 개선과 국내 반도체 기업 납품 증가에 힘입어 매출이 확대된 것으로 분석된다. 반도체 슈퍼사이클 흐름과 맞물려 관련 수요가 지속될 가능성이 높아 향후 추가 성장이 기대된다.

또한 유당을 분해하는 식품용 효소 락타아제도 안정적인 판매 확대 흐름을 보였다. 글로벌 식품기업을 중심으로 공급이 확대되면서 식품용 효소 부문의 매출 성장에 기여한 것으로 풀이된다.

HLB제넥스는 그간 축적해 온 효소 개발 및 생산 역량을 기반으로 식품, 헬스케어, 산업 공정 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 나갈 계획이다. 반도체, 식품, 건강기능식품 원료 등 복수의 수요처를 확보해 특정 산업 의존도를 낮추는 한편, 간 기능 개선제의 주요 원료인 UDCAse 신규 제품 출시와 항산화 효소 SOD 제품의 해외 수출 확대 등 새로운 성장 동력을 지속 발굴한다는 전략이다.

김도연 HLB제넥스 대표이사는 "주요 효소 제품 판매 확대와 신규 제품 출시, 해외 수출 증가가 실적 개선을 이끈 것으로 보고 있다"면서 "반도체 공정에 사용되는 카탈라제 수요 증가와 함께 주력 제품 경쟁력을 강화하고 신규 제품 개발 및 해외 시장 확대를 통해 성장세를 이어가겠다"고 전했다.

