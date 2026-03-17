전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.17 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[개장시황] 코스피, '개인·기관' 동반 매수에 2%대 상승…'100만닉스' 복귀

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

엔비디아 GTC 훈풍…현대차 6%↑·삼성전자 4%↑
코스닥, 1.23% 오른 1152선 안착

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 증시가 중동 지정학적 리스크 완화 기대와 미국 증시 반등 영향으로 장 초반 상승 흐름을 보이고 있다. 개인과 기관 매수세가 유입되면서 코스피 지수는 장 초반 2%대 강세를 나타내고 있다.

17일 한국거래소에 따르면 오전 9시 27분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 136.46포인트(2.46%) 오른 5686.31에 거래되고 있다. 개인과 기관이 각각 1750억원, 947억원 순매수하며 지수를 견인하고 있는 반면 외국인은 2317억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 상승 종목이 우세한 모습이다. SK스퀘어(5.69%), 기아(4.75%), 삼성전자우(2.75%), SK하이닉스(2.67%), 삼성바이오로직스(1.85%), LG에너지솔루션(1.37%), 두산에너빌리티(0.85%) 등이 상승하고 있다. 반면 한화에어로스페이스는 1%대 하락하며 상위 종목 가운데 약세를 나타내고 있다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 호르무즈 개방 기대감에 17일 오전 코스피가 전장 종가보다 152.92 포인트(2.76%) 상승하며 5702.77로, 코스닥은 16.50 포인트(1.45%) 상승한 1154.79로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.17 yym58@newspim.com

특히 현대차와 삼성전자는 엔비디아의 개발자 콘퍼런스(GTC) 발언 영향으로 강세 흐름을 보이고 있다. 현대차가 6%대 상승하며 시가총액 상위 종목 가운데 가장 큰 폭의 오름세를 나타내고 있으며 삼성전자도 4.24% 상승 중이다. 반도체 업종 역시 투자심리가 개선되는 분위기다. 같은 시각 SK하이닉스는 전일 대비 2.62% 오른 100만원에 거래되며 '100만닉스'를 다시 돌파했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 연례 기술 콘퍼런스인 'GTC 2026' 기조연설에서 "삼성이 우리를 위해 '그록(Groq)3' 언어처리장치(LPU) 칩을 제조하고 있으며 생산을 빠르게 확대하고 있다"고 밝혔다. 이어 그는 "로보택시 관련 새로운 파트너들이 합류했다"며 "현대차, BYD, 닛산, 지리자동차 등 네 개의 새로운 파트너가 포함됐다"고 말했다.

간밤 미국 증시도 기술주 중심으로 반등했다. 연속된 조정 이후 저가 매수세가 유입되면서 다우지수는 0.8%, S&P500지수는 1.0%, 나스닥지수는 1.2% 상승 마감했다. 엔비디아 상승과 메타의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 발표 등이 투자심리를 지지했다는 분석이다.

간밤 미국 증시도 기술주 중심으로 반등했다. 연속적인 조정 이후 저가 매수세가 유입되며 다우지수는 0.8%, S&P500지수는 1.0%, 나스닥지수는 1.2% 상승 마감했다. 엔비디아 상승과 메타의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 발표 등이 투자심리를 지지했다는 분석이다.

한지영 키움증권 연구원은 "호르무즈 해협 불확실성 완화에 따른 유가 하락 전환과 미국 증시 반등, 코스피200 야간선물 상승 등에 힘입어 국내 증시는 강세 흐름을 보일 전망"이라고 분석했다. 그는 "최근 인도, 터키, 파키스탄, 그리스 등 여러 국가 선박이 호르무즈 해협을 통과한 것으로 알려지면서 유가 약세를 유도했고 이에 따라 위험 선호 심리가 일부 회복된 모습"이라고 설명했다.

코스닥 지수도 상승 흐름을 보이고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 14.01포인트(1.23%) 오른 1152.30을 기록 중이다. 개인과 기관이 각각 493억원, 82억원을 순매수하는 가운데 외국인이 474억원 순매도하고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 종목별로 엇갈린 흐름이다. 에코프로가 2.60% 상승했고 레인보우로보틱스(2.22%), 리노공업(1.79%), 리가켐바이오(1.74%), 에코프로비엠(1.49%), 에이비엘바이오(1.18%), 알테오젠(0.85%), 삼천당제약(0.62%) 등이 오름세를 나타냈다. 반면 코오롱티슈진은 2.03% 하락했고 펩트론도 0.95% 내리며 약세를 보였다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전 거래일(1493.7원)보다 7.5원 내린 1490.0원에 출발했다.

 

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48
사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동