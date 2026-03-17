기정원, 6월 'AI 팩토리 엑스포' 참가기업 모집

스마트공장 공급기업 50곳 선정…최대 200만원 지원

6월 코엑스서 전시 참가 기회 제공…4월 3일까지 접수

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업기술정보진흥원(기정원·TIPA) 스마트제조혁신추진단은 국내 제조업의 인공지능(AI) 도입 확산과 스마트제조 생태계 활성화를 위해 'AI 팩토리 엑스포' 참여기업을 모집한다고 17일 밝혔다.

이번 모집은 스마트공장 우수 공급기업의 판로 개척과 기술 확산을 지원하고 제조 현장의 디지털 전환을 촉진하기 위해 추진됐다. 선정된 기업은 전시 참가를 통해 자사 기술과 제품을 홍보하고, 수요기업과의 비즈니스 상담과 협력 기회를 확보할 수 있다.

엑스포는 오는 6월 10일부터 12일까지 3일간 서울 코엑스 D홀에서 열리며, '스마트테크코리아(STK) 2026'와 함께 개최된다. 산업용 AI와 제조 AI, 에너지 분야 등을 아우르는 다양한 부대행사로 구성된다.

중소기업기술정보진흥원(TIPA) 전경 [사진=중소기업기술정보진흥원] 2025.03.04 rang@newspim.com

행사 기간에는 제조 AX 기술 기업관 전시와 AI 팩토리 시연관을 비롯해 AI 제조혁신 컨퍼런스, 도입기업과 공급기업 간 매칭, 컨설팅 프로그램 등이 운영될 예정이다.

모집 대상은 시장 진출 또는 확대 의지가 있는 국내 스마트공장 공급기업이다. 추진단은 약 50개 기업을 선정해 전시 참가 직접비용인 부스비를 기업당 최대 200만원까지 지원한다.

세부 일정과 지원 조건, 제출서류 등은 스마트공장 사업관리시스템 모집 공고에서 확인할 수 있다.

안광현 추진단 단장은 "제조산업 경쟁력 강화를 위해서는 AI 기술의 현장 확산과 우수 공급기업의 시장 진출 기반 마련이 중요하다"며 "이번 AI 팩토리 엑스포가 혁신기업의 기술과 솔루션을 알리고, 수요기업과 공급기업 간 실질적인 비즈니스 연계로 이어지길 기대한다"고 강조했다.

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