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강원랜드, 태백산 '희망의 숲'에 나무 600주 식재…탄소중립 ESG 실천 속도

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  • 강원랜드가 15일 태백산국립공원에서 희망의 숲 조성을 위한 나무심기 행사를 했다.
  • 임직원 90여 명이 참여해 자생종 및 과실수 600주를 식재했다.
  • ESG 경영 연계로 989만 원 기부금을 마련해 숲 조성에 활용했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

임직원 기부·재활용 캠페인으로 989만 원 조성…지역 생태계 복원·사회공헌 연계

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드는 태백산국립공원사무소와 함께 탄소중립 실천의 일환으로 '강원랜드 희망의 숲' 조성을 위한 나무심기 행사를 진행했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 태백산국립공원 일대 '희망의 숲' 부지 4567㎡에서 열렸으며, 남한규 대표이사직무대행을 비롯한 임직원과 유관기관 관계자 90여 명이 참여해 자생종 및 과실수 600주 가량을 식재했다.

나무식재.[사진=강원랜드] 2026.04.15 onemoregive@newspim.com

강원랜드는 이번 행사를 단순 기념행사에 그치지 않고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 연계된 탄소중립 실천 프로그램으로 설계했다. 임직원 물품 기부를 통한 재활용 캠페인, 리조트 유실물 판매 수익, '운탄고도 소원의 길' 트레킹 대회 등을 통해 총 989만 원의 기부금을 마련해 태백산국립공원사무소에 전달했고 이 재원을 '희망의 숲' 조성에 직접 활용했다.

남한규 직무대행은 "임직원의 자발적인 참여가 실질적인 환경 개선 성과로 이어진다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 공기업으로서 탄소중립 정책 이행에 적극 동참하고 지역사회 및 유관기관과의 협력을 통해 지속가능한 환경 가치 창출에 앞장서겠다"고 말했다.

강원랜드는 이번 나무심기와 더불어 국유림영림단과 협력한 산불예방 캠페인, 나무심기 행사 등 산림보전 활동을 병행하고 있다. 또한 자원순환 활동 확대, 에너지 절약과 온실가스 감축, 탄소중립 시나리오 수립 등 친환경 경영을 강화하며 공기업으로서의 사회적 책임을 이행해 나가고 있다.

onemoregive@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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