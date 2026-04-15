'구릿값 상승 노렸다'…삼척경찰, 교량 동판 416개 훔친 30대 2명 구속

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삼척서 신고 접수 후 CCTV 추적…교명판·설명판 1.9t 전량 압수

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구릿값 상승을 노리고 전국의 교량 동판을 훔친 일당이 구속됐다.

강원 삼척경찰서가 구릿값 상승을 노리고 전국 각지의 교량 동판을 훔친 30대 2명을 특수절도 혐의로 구속했다고 15일 밝혔다.

피의자들은 최근 구리 가격이 오르자 교량에 설치된 교명판과 교량 설명판을 절취해 판매하기로 공모한 뒤, 지난 3월 21일부터 4월 7일까지 전국을 돌며 동판 416개(1910㎏)를 훔쳐 약 2000만 원의 범죄수익을 챙긴 것으로 조사됐다.

회수된 교량 동판.[사진=삼척경찰서] 2026.04.15 onemoregive@newspim.com

삼척경찰서에 따르면 이들은 전국 22개 시·군 120개 교량에서 교명판 205개, 123개 교량에서 설명판 211개를 떼어낸 것으로 드러났다. 교명판 한 개당 제작·복구 비용이 수백만 원에 이르는 만큼 지자체와 도로 이용객에게 큰 피해가 발생했다는 지적이다.

수사는 지난 4월 3일 삼척 지역 한 교량에서 "교명판이 없어졌다"는 신고가 접수되면서 본격화됐다. 삼척경찰서는 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 범행 장면을 확인하고 차량·이동 경로를 추적해 피의자들의 주거지를 특정한 뒤 긴급체포했다.

경찰은 피의자 동선을 쫓는 과정에서 절취한 동판이 고물상을 거쳐 제련 공장으로 넘어간 사실을 확인하고 수사기관과 공조해 피해품 전량을 압수했다. 현재 삼척경찰서는 각 지방자치단체에 피해 사실을 통보해 재발 방지 대책을 마련하도록 요청하는 한편 추가 범행 여부를 확인하기 위한 여죄 수사를 이어가고 있다.

또한 훔친 동판을 매입한 고물상 업주 등에 대해서도 장물취득 혐의를 적용할 수 있는지 법적 검토와 함께 수사를 진행할 방침이다.

경찰은 구릿값 상승 등 원자재 가격 변동을 노린 유사 절도 범죄가 더 있을 수 있다고 보고, 지자체와 협력해 폐쇄회로TV 확충, 교량 시설물 점검 강화 등 예방 활동도 병행하기로 했다.

onemoregive@newspim.com