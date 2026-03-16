이병훈, 민주당 '경선 하차'…"행정 경험 풍부한 후보 지지"

전남광주특별시장 '6인 경선' 체제로

"친명 팔이 정치인 안 돼" 연대행보 주목

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 이병훈 전남광주통합특별시장 예비후보가 더불어민주당 경선에 불참을 선언했다.

이 예비후보는 16일 광주시의회 브리핑룸에서 "민주당 경선 시계가 통합이라는 새 변수를 고려하지 않은 채 빠르게 돌아가고 있다"고 토로했다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 이병훈 전남광주통합특별시장 예비후보가 16일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 더불어민주당 경선에 불참하겠다는 뜻을 밝히고 있다. 2026.03.16 bless4ya@newspim.com

그러면서 "현역이 아닌 저 같은 후보의 경우 정책으로 유권자를 설득할 시간이 절대적으로 부족한 상황"이라며 "숨가쁜 깜깜이 경선 열차에서 내리고자 한다"고 불만을 나타냈다.

다른 후보와 연대 가능성에 대해선 "지금 당장 확고한 결정을 내리진 않았다"면서도 "초대 특별시장은 행정 능력과 행정 경험을 갖춘 후보가 돼야 한다"고 강조했다.

또 "지역 청년 유출을 막기 위해 이재용 삼성전자 회장을 만나고 최태원 SK그룹 회장 등 기업가를 만나 지역을 설명하고 설득할 능력을 가져야 한다"고 강조했다.

특정 후보를 겨냥한 듯 "친명 팔이를 하며 정치하는 사람은 안 된다"고 쓴소리를 내기도 했다. 이 예비후보는 "실제로 복수의 후보가 저에게 도와달라고 연락이 왔는데,오늘 선택은 특정 후보와 합종연횡을 염두에 둔 것은 아니다"고 선을 그었다.

이 예비후보는 당분간 민주당 호남발전특위 수석부위원장으로서 활동을 이어갈 것으로 보인다. 민주당 경선은 당초 8명에서 6명 체제로 치러질 전망으로 주요 일정은 ▲19~20일 예비경선▲4월 3~5일 본경선▲4월 12~14일 결선 등이다.

bless4ya@newspim.com