박형준 부산시장 "현역 컷오프는 혁신 아닌 자멸…망나니 칼춤"…국힘 공관위 겨냥

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 공천관리의원회 회의에서 박형준 부산시장 컷오프와 주진우 국회의원 단수 공천 방안 논란과 관련해 박형준 부산시장이 공개적으로 공관위를 저격하고 나섰다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.03.16

박 시장은 16일 "아무 기준도 없이 현역단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다"라고 말했다.

박 시장은 이날 페이스북에 적은 글을 통해 "공천은 이기는 공천이어야 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 이정현 공관위원장을 향해 "혁신 공천이란 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자, 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다"라고 "이번 결정적 중요성을 가진 부산을 포기하는 것이며 민주당 후보에게 승리를 헌납행위"라고 반발했다.

보수의 최대 기반인 부산에서 민심이 흔들릴 수 있다는 우려를 드러낸 셈이다.

박 시장은 "공천은 공정하게 이루어져야 한다"며 "부산시민의 의사를 자의적으로 왜곡하는 어떤 공천 시도도 중지돼야 한다"고 목소리를 높였다.

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