윤건영 충북교육감 "작은학교 활성화 강화...교육·지역 살아나는 변화"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감은 16일 도교육청에서 열린 주간정책회의에서 작은학교의 특색 있는 교육과정 운영과 공동교육과정 내실화를 통해 현장 중심의 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

윤건영 충북교육감. [사진=뉴스핌DB]

윤 교육감은 "최근 신입생이 없는 초등학교가 늘고 있지만 반대로 신입생이 증가하는 작은학교도 나타나고 있다"며 "작은학교가 활력을 되찾는 것은 교육과 지역이 함께 살아나는 가능성을 보여주는 의미 있는 변화"라고 말했다.

이어 "작은학교의 특색 있는 교육과정 운영이 여러 학교로 확산될 수 있도록 본청과 교육지원청이 현장 지원을 한층 강화해 달라"고 주문했다.

그는 또 "공동교육과정 운영의 내실화를 통해 학교 간 협력체제를 강화하고, 학생들이 안전하게 교육활동에 참여할 수 있도록 통학 방안 마련에도 힘써 달라"며 "작은학교 교육활동에 대한 학부모 홍보 확대도 필요하다"고 덧붙였다.

충북교육청은 2023년 '작은학교 활성화 종합계획'을 마련해 교육 인프라 구축, 행·재정 지원 확대, 공동일방학구 확대, 통학 지원 개선, 공동교육과정 모델 개발, 연합 체육행사 운영 등 다양한 정책을 추진해 왔다.

또한 '작은학교 지원 조례'를 개정해 학생들의 교육기회 보장과 교육여건 개선을 위한 지원체계를 강화했다. 윤 교육감은 "이런 변화는 작은학교를 살리기 위해 헌신해 온 교직원들의 열정 덕분"이라며 감사의 뜻을 전했다.

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