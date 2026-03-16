[WBC] 미국, '스타군단 더비'서 도미니카에 2-1... 3연속 결승행

선발 스킨스 4.1이닝 1실점... 앤서니 역전 솔로포

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 대표팀이 '스타군단 더비'에서 도미니카공화국에 짜릿한 한 점차 승리를 거두고 3개 대회 연속 WBC 결승에 올랐다.

미국은 16일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 WBC 4강 도미니카 공화국전에서 2-1로 승리, 2017년(우승), 2023년(준우승)에 이어 3개 대회 연속 결승 진출을 확정했다. 미국은 하루 뒤 열리는 베네수엘라-이탈리아 4강전 승자와 우승컵을 놓고 맞붙는다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라이스 투랑(왼쪽)과 메이슨 밀러가 16일(한국시간) WBC 도미니카 공화국과의 4강전을 이긴 뒤 손을 마주치고 있다. 2026.3.16 psoq1337@newspim.com

미국 선발 폴 스킨스(피츠버그)는 2회 주니어 카미네로에게 선제 솔로 홈런을 내준 뒤에도 무너지지 않았다. 3회 이후 매 이닝 주자를 내보내며 흔들렸지만, 3회 2사 1루에서 케텔 마르테에게 우전 안타를 맞았을 때 우익수 애런 저지가 3루를 노리던 1루 주자 페르난도 타티스 주니어를 정확한 송구로 잡아내며 위기를 지웠다. 4회에는 2사 만루 위기까지 맞았지만 추가 실점 없이 막았고 5회 연속 안타를 내준 뒤 마운드를 내려갔다. 스킨스는 4.1이닝 6안타(1홈런) 2탈삼진 1실점으로 선발 임무를 마쳤다.

미국 타선은 4회 한 번에 경기를 뒤집었다. 0-1로 뒤지던 4회초 선두타자 거너 헨더슨(볼티모어)이 루이스 세베리노를 상대로 중견수 오른쪽 담장을 넘기는 동점 솔로 홈런을 때려 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 윌 스미스의 좌익수 직선타 이후 바뀐 투수 그레고리 소토를 상대한 로만 앤서니(보스턴)가 우중간 담장을 넘기는 역전 솔로 홈런을 쏘아 올리며 스코어를 2-1로 만들었다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=앤서니가 16일(한국시간) WBC 도미니카 공화국과의 4강전에서 결승 홈런을 날리고 있다. 2026.3.16 psoq1337@newspim.com

도미니카 선발 세베리노(오클랜드)는 3.1이닝 동안 5안타(1홈런) 6탈삼진 1실점으로 호투했다. 1회초 바비 위트 주니어, 브라이스 하퍼를 연속 삼진 처리한 뒤 저지에게 안타, 카일 슈와버에게 몸에 맞는 볼을 내줬지만 헨더슨을 4-6-3 병살타로 잡아내며 실점 없이 넘겼다. 2회에는 선두 윌 스미스에게 안타를 맞고도 삼진과 병살타로 이닝을 정리했고, 3회 1사 2·3루 위기에서는 저지와 슈와버를 연속 삼진으로 돌려세웠다. 다만 4회 헨더슨에게 허용한 동점 홈런 한 방이 아쉬움으로 남았다.

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미국 불펜은 한 점차 리드를 끝까지 지켜냈다. 5회 1사 1·2루 위기에서 구원 등판한 타일러 로저스(토론토)는 후안 소토를 유격수 병살타로 처리하며 첫 불을 껐다. 이어 그리핀 잭스(탬파베이)·데이비드 베드나(양키스)·개럿 휘틀록(보스턴)이 각각 1이닝씩을 무실점으로 막았고 9회에는 메이슨 밀러(샌디에이고)가 마지막 이닝을 책임졌다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스킨스가 16일(한국시간) WBC 도미니카 공화국과의 4강전에서 투구하고 있다. 2026.3.16 psoq1337@newspim.com

도미니카 타선은 경기 내내 찬스를 만들고도 승부처마다 한 방이 터지지 않았다. 2회말 2사에서 카미네로가 솔로 홈런을 터뜨리며 기선을 제압했고 3회에는 페르도모 몸에 맞는 공과 마르테 안타로 2사 1·2루 기회를 잡았지만 3루를 노리던 타티스가 우익수 저지의 송구에 보살을 당하며 흐름이 끊겼다.

4회말에는 블라디미르 게레로 주니어의 2루타와 매니 마차도의 내야안타로 1사 1·3루를 만들었고 카미네로의 땅볼 타구를 처리하는 과정에서 2루수 브라이스 투랑의 실책이 겹치며 2사 1·3루가 됐다. 훌리오 로드리게스의 몸에 맞는 공으로 이어진 2사 만루에서 오스틴 웰스가 좌익수 뜬공으로 물러나며 동점 기회를 날렸다.

5회에도 타티스의 내야안타와 마르테의 좌전 안타로 1사 1·2루를 만드는 등 계속해서 스킨스를 몰아붙였지만 소토가 유격수 병살타로 물러나며 득점은 또 불발됐다. 7회 1사 후 웰스의 우익수 키를 넘는 2루타와 페르도모의 중전 안타로 1사 1·3루를 만들었으나 타티스와 마르테가 연속 헛스윙 삼진으로 돌아서며 다시 한 번 고개를 숙였다.

도미니카 타선은 7회 타티스의 삼진을 시작으로 경기 종료 때까지 추가 출루에 실패했다. 마지막 9회에는 로드리게스가 볼넷과 폭투로 2루까지 진루한 뒤 대타 오닐 크루즈의 진루타로 2사 3루까지 갔지만 마지막 타자 페르도모가 삼진으로 돌아서며 추격에 실패했다. 도미니카는 이날 득점권에서 9타수 2안타 잔루 8개를 남기는 비효율적인 공격에 발목을 잡혔다.

도미니카 선발 세베리노에 이어 그레고리 소토(1실점)·후안 메히야·후아스카 브라조반·애브너 유리베·세란토니 도밍게스·카밀로 도발로 이어진 불펜진도 이후 추가 실점을 막으며 끝까지 버텼지만 타선이 만든 수많은 기회를 살리지 못해 팀의 패배를 막지는 못했다.

psoq1337@newspim.com