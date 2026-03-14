[WBC] 캐나다 꺾은 미국, 준결서 도미니카와 '호화군단 더비'

동계올림픽 남녀 아이스하키 이어 야구도 '관세 더비' 승리

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국이 '북미 관세 더비'에서 이겨 9년 만의 월드베이스볼클래식 정상 탈환을 향한 발걸음을 한 걸음 더 내디뎠다.

미국 야구 국가대표팀은 14일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 2026 WBC 8강전에서 캐나다 야구 국가대표팀을 5-3으로 제압했다. 밀라노 동계올림픽 남녀 아이스하키 결승에서 이뤄진 '관세 더비'에 이어 WBC 무대에서도 미국이 웃었다. 이날 승리로 미국은 3월 16일 오전 9시(한국시간) 준결승에서 도미니카공화국과 '호화군단 더비'를 치른다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=애런 저지가 14일(한국시간) WBC 캐나나와 8강전 1회 안타를 치고 나가고 있다. 2026.3.14 psoq1337@newspim.com

미국은 1회초 보비 위트 주니어의 볼넷과 애런 저지의 좌측 2루타로 만든 1사 2·3루에서 카일 슈워버의 내야 땅볼로 선취점을 뽑았다. 3회 2사 만루에서는 알렉스 브레그먼이 2타점 적시타를 터트려 3-0으로 달아났다. 캐나다 선발 마이클 소로카는 2⅔이닝 4안타 3실점(2자책)으로 흔들리며 초반 실점의 빌미를 제공했다. 반면 미국 선발 로건 웹은 4⅔이닝 4안타 무실점으로 호투했다.

미국은 5회초 1사 1·2루에서 브라이스 투랑과 피트 크로우 암스트롱의 연속 적시타가 나오며 점수를 5-0까지 벌렸다. 저지는 2루타를 포함한 멀티히트로 존재감을 보여줬다. 캐나다도 쉽게 물러서지 않았다. 6회말 2사 2루에서 타일러 블랙의 좌전 적시타로 첫 득점을 만들었고, 보 네일러가 투런 홈런을 쏘아 올리며 단숨에 3-5까지 따라붙었다.

미국은 7회말 무사 2·3루 위기에서 실점 없이 이닝을 정리한 데 이어 9회에는 강속구 오른손 불펜 메이슨 밀러가 등판해 세 타자를 모두 삼진으로 돌려세우며 경기에 마침표를 찍었다.

psoq1337@newspim.com