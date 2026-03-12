[WBC] '대포 4방' 도미니카, 베네수엘라에 7-5... "한국 나와라"

도미니카, 14일 한국과 8강전... 베네수엘라는 15일 일본과 준준결승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 류지현호의 8강 상대는 '대포군단' 도미니카공화국이 됐다. 도미니카는 1라운드 조별리그 4경기에서 13개의 홈런, 41득점을 쏟아내며 단 10점만 내준 우승 후보다운 '완전체 전력'으로 한국 야구 대표팀과 만난다.

도미니카공화국은 12일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) D조 최종전에서 대포 4방을 앞세워 베네수엘라를 7-5로 꺾었다. 니카라과전 12-3, 네덜란드전 12-1, 이스라엘전 10-1에 이어 이날까지 4전 전승. 조별리그 참가국 가운데 타율·홈런 등 대부분 공격 지표 1위를 휩쓸며 '우승 0순위'다운 화력을 입증했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도미니카공화국 블라디미르 게레로 주니어가 12일(한국시간) WBC 1라운드 베네수엘라전 3회 홈런을 친 뒤 페르난도 타티스 주니어, 헤랄도 페르도모, 후안 소토와 함께 기뻐하고 있다. 2026.3.12 psoq1337@newspim.com

D조 1위 결정전이었던 베네수엘라전에서도 장타 싸움에서 승부를 갈랐다. 1회초 1사 1루에서 케텔 마르테(애리조나)의 안타 뒤 후안 소토(뉴욕 메츠)가 에두아르도 로드리게스(애리조나)의 94마일대 패스트볼을 통타해 가운데 담장을 넘기는 선제 투런포를 쏘아 올렸다. 베네수엘라가 1회말 1점을 따라붙고 3회 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타)의 볼넷·도루에 이어 마이켈 가르시아(캔자스시티)의 2루타, 루이스 아라에스(샌프란시스코)의 2루타로 3-2까지 추격했다.

3회초 1사 후 마르테가 좌측 담장을 넘기는 솔로포로 다시 간격을 벌렸고, 2사 후에는 블라디미르 게레로 주니어(토론토)가 바뀐 투수 에두아르드 바하르도를 상대로 낮게 떨어지는 스위퍼를 걷어 올려 또 한 번 좌측 담장을 넘겼다. 4회 2사 1·3루에선 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고)가 안토니오 센자텔라의 슬라이더를 통타해 왼쪽 담장을 넘기는 비거리 큰 스리런포를 터뜨리며 7-3까지 달아났다. 비거리와 타구 질을 보자마자 배트를 힘껏 던진 타티스의 배트플립은 이날 도미니카 타선을 상징했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도미니카공화국 케텔 마르테가 12일(한국시간) WBC 1라운드 베네수엘라전 3회 홈런을 친 뒤 포효하고 있다. 2026.3.12 psoq1337@newspim.com

베네수엘라도 끝까지 물러서지 않았다. 선발 샌디 알칸타라(마이애미)에게서 3회까지 3점을 뽑아내고 9회말에는 잭슨 추리오(밀워키)의 볼넷, 아쿠냐의 10구 승부 끝 볼넷, 가르시아의 볼넷으로 무사 만루를 만들었다. 루이스 아라에스의 희생 플라이로 1점을 보탠 뒤 윌슨 콘트레라스의 땅볼 타구 때 투수 엘비스 알바라도의 2루 악송구가 나오면서 아쿠냐까지 홈을 밟아 2점 차까지 추격했다. 하지만 이어 나온 살바도르 페레스의 병살타로 경기가 그대로 끝났다.

​

도미니카 선발 알칸타라는 3이닝 5안타 3실점으로 다소 흔들렸지만 추가 실점을 최소화하며 4회부터 불펜에 바통을 넘겼다. 이후 도미니카 불펜은 매 이닝 주자를 내보내고도 실점을 막아내며 리드를 지켰다. 베네수엘라는 2~5회 네 이닝 연속 선두타자 출루 기회를 살리지 못했다.

​

이날 승리로 도미니카공화국은 D조를 4전 전승으로 마무리하며 1위를 확정, C조 2위 한국과의 8강 맞대결을 예약했다. 3승 1패로 조 2위가 된 베네수엘라는 C조 1위이자 디펜딩 챔피언 일본과 8강에서 격돌한다. 한국과 도미니카의 8강전은 14일 오전 7시 30분(한국시간), 같은 론디포파크에서 열린다.

psoq1337@newspim.com