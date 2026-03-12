[WBC] '대포 4방' 도미니카, 베네수엘라에 7-5... "한국 나와라"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 류지현호의 8강 상대는 '대포군단' 도미니카공화국이 됐다. 도미니카는 1라운드 조별리그 4경기에서 13개의 홈런, 41득점을 쏟아내며 단 10점만 내준 우승 후보다운 '완전체 전력'으로 한국 야구 대표팀과 만난다.
도미니카공화국은 12일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) D조 최종전에서 대포 4방을 앞세워 베네수엘라를 7-5로 꺾었다. 니카라과전 12-3, 네덜란드전 12-1, 이스라엘전 10-1에 이어 이날까지 4전 전승. 조별리그 참가국 가운데 타율·홈런 등 대부분 공격 지표 1위를 휩쓸며 '우승 0순위'다운 화력을 입증했다.
D조 1위 결정전이었던 베네수엘라전에서도 장타 싸움에서 승부를 갈랐다. 1회초 1사 1루에서 케텔 마르테(애리조나)의 안타 뒤 후안 소토(뉴욕 메츠)가 에두아르도 로드리게스(애리조나)의 94마일대 패스트볼을 통타해 가운데 담장을 넘기는 선제 투런포를 쏘아 올렸다. 베네수엘라가 1회말 1점을 따라붙고 3회 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타)의 볼넷·도루에 이어 마이켈 가르시아(캔자스시티)의 2루타, 루이스 아라에스(샌프란시스코)의 2루타로 3-2까지 추격했다.
3회초 1사 후 마르테가 좌측 담장을 넘기는 솔로포로 다시 간격을 벌렸고, 2사 후에는 블라디미르 게레로 주니어(토론토)가 바뀐 투수 에두아르드 바하르도를 상대로 낮게 떨어지는 스위퍼를 걷어 올려 또 한 번 좌측 담장을 넘겼다. 4회 2사 1·3루에선 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고)가 안토니오 센자텔라의 슬라이더를 통타해 왼쪽 담장을 넘기는 비거리 큰 스리런포를 터뜨리며 7-3까지 달아났다. 비거리와 타구 질을 보자마자 배트를 힘껏 던진 타티스의 배트플립은 이날 도미니카 타선을 상징했다.
베네수엘라도 끝까지 물러서지 않았다. 선발 샌디 알칸타라(마이애미)에게서 3회까지 3점을 뽑아내고 9회말에는 잭슨 추리오(밀워키)의 볼넷, 아쿠냐의 10구 승부 끝 볼넷, 가르시아의 볼넷으로 무사 만루를 만들었다. 루이스 아라에스의 희생 플라이로 1점을 보탠 뒤 윌슨 콘트레라스의 땅볼 타구 때 투수 엘비스 알바라도의 2루 악송구가 나오면서 아쿠냐까지 홈을 밟아 2점 차까지 추격했다. 하지만 이어 나온 살바도르 페레스의 병살타로 경기가 그대로 끝났다.
도미니카 선발 알칸타라는 3이닝 5안타 3실점으로 다소 흔들렸지만 추가 실점을 최소화하며 4회부터 불펜에 바통을 넘겼다. 이후 도미니카 불펜은 매 이닝 주자를 내보내고도 실점을 막아내며 리드를 지켰다. 베네수엘라는 2~5회 네 이닝 연속 선두타자 출루 기회를 살리지 못했다.
이날 승리로 도미니카공화국은 D조를 4전 전승으로 마무리하며 1위를 확정, C조 2위 한국과의 8강 맞대결을 예약했다. 3승 1패로 조 2위가 된 베네수엘라는 C조 1위이자 디펜딩 챔피언 일본과 8강에서 격돌한다. 한국과 도미니카의 8강전은 14일 오전 7시 30분(한국시간), 같은 론디포파크에서 열린다.
