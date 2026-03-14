전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.14 (토)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[WBC] 이 정도로 질 줄이야… 한국, 도미니카에 '7회 콜드패'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

마운드 9안타 6볼넷 난조 0-10... 타선은 산발 2안타 그쳐
빗나간 홈 송구와 태그 아쉬움... 17년 만에 4강 도전 무산

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도미니카공화국이 강했나. 제자리 걸음을 거듭해온 한국 야구가 약한 민낯이 드러난거다. 미국으로 건너가 대적한 야구 강국에 투타에서 현저한 기량 차를 보이며 참패했다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀이 '우승 후보' 도미니카공화국의 벽을 넘지 못하고 17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 4강 진출 도전에 실패했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 선수들이 지난 8일(한국시간) WBC 1라운드 C조 대만전에서 패한 뒤 한국 응원단에 인사하고 있다. 2026.3.8 psoq1337@newspim.com

한국은 14일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 8강전에서 도미니카공화국에 0-10, 7회 콜드 게임으로 완패했다. 조별리그에서 극적인 경우의 수를 뚫고 2라운드에 올랐지만 토너먼트 첫 경기에서 세계 최정상 전력과의 격차를 실감하며 대회를 마감했다.

마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=류현진이 14일(한국시간) WBC 도미니카공화국과의 8강전에서 투구하고 있다. 2026.3.14 psoq1337@newspim.com

믿었던 선발 류현진(한화)이 2회에 무너진 것이 패배의 출발점이었다. 류현진은 1회 삼자범퇴로 출발했지만 2회말 선두 블라디미르 게레로 주니어에게 볼넷을 허용한 뒤, 매니 마차도를 좌익수 뜬공으로 처리하고도 주니오르 카미네로에게 좌익선상 2루타를 맞고 선취점을 내줬다. 홈 송구 타이밍은 아웃에 가까웠지만 홈 플레이트 앞 송구가 빗나갔다. 반면 '괴수의 아들' 게레로 주니어는 거대한 몸집에도 태그를 피하는 절묘한 슬라이딩으로 득점을 허용했다. 그 사이 카미네로가 3루까지 진루했다.

이후 훌리오 로드리게스의 유격수 땅볼 때 추가 실점이 나왔다. 류현진은 볼넷과 안타를 허용해 주자를 쌓은 뒤 페르난도 타티스 주니어에게 우전 적시타를 맞고 순식간에 3실점째를 기록했다. 류현진의 최종 성적은 1.2이닝 3안타 2볼넷 3실점이었다. 마운드를 넘겨받은 노경은(SSG)이 추가 실점 없이 이닝을 정리했지만 흐름을 되돌리기엔 역부족이었다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노경은이 14일(한국시간) WBC 도미니카공화국과의 8강전에서 투구하고 있다. 2026.3.14 psoq1337@newspim.com

3회는 수비 실수가 겹치며 사실상 승부가 갈렸다. 노경은이 선두 후안 소토에게 안타, 이어 게레로 주니어에게 중월 2루타를 허용하며 무사 2·3루 위기에 몰렸다. 소토는 홈에서 타이밍상 아웃이었으나, 포수 박동원(LG)의 글러브가 아닌 땅을 먼저 찍는 이른바 '땅 태그'가 나오면서 세이프 판정이 났다. 중계 플레이와 송구는 완벽했지만 마지막 태그 동작이 빛을 잃는 순간이었다.

이후 박영현(KT)이 등판했으나 연속 안타로 점수가 0-5까지 벌어졌고, 뒤이어 올라온 곽빈(두산)은 2사 만루에서 3연속 볼넷으로 밀어내기 2실점을 더해 0-7까지 점수가 벌어졌다. 한 이닝에 투수 4명이 마운드에 오르며 대표팀 마운드는 사실상 무너졌다.

타선도 도미니카 선발 크리스토페르 산체스(필라델피아) 앞에서 힘을 쓰지 못했다. 4회초 선두 저마이 존스(디트로이트)가 이날 팀 첫 안타를 뽑아냈지만 이어진 이정후(샌프란시스코)의 병살타로 기회가 끊겼고 뒤이어 안현민(KT)의 2루타가 나왔다. 5회에는 세 타자가 모두 삼진으로 물러났고, 7회초 선두 이정후가 실책으로 출루하는 행운을 잡았으나 안현민의 삼진과 문보경(LG)의 병살타로 또 한 번 기회를 살리지 못했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도미니카공화국 선수들이 14일(한국시간) WBC 한국과의 8강전 7회 오스틴 웰스의 끝내기 스리런 홈런을 치고 들어오자 격하게 환영하고 있다. 2026.3.14 psoq1337@newspim.com

대표팀 타선은 결국 7회까지 안타 2개에 그치며 단 한 점도 뽑지 못했다. WBC 규정상 7회 10점 차 콜드게임 요건이었고 7회말 등판한 소형준(KT)이 도미니카 타자 오스틴 웰스에게 3점 홈런을 허용해 경기가 그대로 종료됐다. 한국 선수단은 경기가 끝난 뒤 고개를 숙인 채 1루·3루 관중석을 향해 인사를 건네며 이번 대회의 여정을 마무리했다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동