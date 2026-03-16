화성시, 사회적 고립 가구 발굴 전수조사…AI 활용 스마트 돌봄 체계 확대

지난 1월부터 기초생활수급자 및 차상위계층 1인 가구 1만 2천여 명 대상 고독·고립 위험도 파악, 5월 중 완료

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 사회적 고립 가구를 발굴하기 위한 전수조사를 추진하는 동시에 인공지능(AI)을 활용한 스마트 돌봄 체계를 본격적으로 확대한다고 16일 밝혔다.

화성특례시 복지사각지대 발굴 홍보 포스터. [사진=화성시]

이번 조치는 복지 사각지대에 놓인 1인 가구를 선제적으로 찾아내고, 첨단 기술을 활용해 촘촘한 사회 안전망을 구축하기 위해 추진됐다.

시는 지난 1월부터 기초생활수급자 및 차상위계층 1인 가구 1만 2천여 명을 대상으로 고독·고립 위험도를 파악하는 전수조사를 진행하고 있으며 5월 중 완료할 예정이다.

현재까지 대상자의 절반가량 조사를 마쳤으며, 지원이 필요한 가구에는 AI 안부 확인과 건강음료 지원 등 맞춤형 복지 서비스를 즉시 연결해 돌봄 공백을 메우고 있다.

실질적인 관계 회복을 위한 프로그램도 병행한다.

4월부터는 관내 종합사회복지관 3개소와 협력해 소규모 모임 활동과 정서 지원 프로그램, 취미·여가활동 지원 등 사회적 관계망 형성 프로그램을 본격 운영한다.

특히 단순한 안부 확인을 넘어 지역 주민과 자원봉사자가 함께 참여해 지속 가능한 이웃 관계를 만드는 데 중점을 둘 계획이다.

디지털 기술을 활용한 스마트 복지 행정도 속도를 낸다.

화성시복지재단 내 스마트복지부를 신설해 4월부터 고독사 예방 AI 사업을 전담 운영한다.

지원 대상자를 확대해 총 1,300여 명을 대상으로 AI 기반 안부 확인과 이상 징후 감지, 긴급 대응 연계 시스템을 가동할 예정이다.

이 시스템은 통신과 생활 데이터를 분석해 위험 신호가 포착되면 즉시 현장에 출동하거나 경찰·소방과 연계해 시민의 안전을 지킨다.

정명근 화성특례시장은 "사회적 고립과 고독사는 개인의 문제를 넘어 우리 공동체가 함께 짊어지고 해결해야 할 과제"라며"전수조사와 인공지능을 활용한 스마트 돌봄 체계를 연계해 시민 누구도 소외되지 않고 안심하며 살 수 있는 복지 환경을 구축하겠다"라고 말했다.

ssamdory75@newspim.com