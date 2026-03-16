"에이치피오, 뷰티·웰니스 확장 주목" - 리서치알음

주닥 글로벌 론칭, 하반기 미국 시장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 리서치알음은 16일 에이치피오에 대해 '덴프스(Denps)', '주닥(JOODOC)', '마이크로(Micro)' 등 프리미엄 브랜드 포트폴리오 확장과 더마코스메틱 브랜드 주닥의 성장 스토리를 바탕으로 밸류에이션 재평가가 진행될 것으로 전망했다. 목표주가는 3900원을 제시했다.

최성환 리서치알음 연구원은 "최근 건강기능식품이 화장품처럼 팔리기 시작하면서 뷰티·웰니스 영역으로 소비가 확장되는 추세"라며 "에이치피오는 건기식 브랜드 경쟁력을 바탕으로 온오프라인 채널을 보유해 뷰티 영역으로 성공적인 확장을 이뤄내고 있다"고 평가했다.

리서치알음은 신성장동력인 더마코스메틱 브랜드 '주닥'의 성장세에 주목했다. 주닥은 올리브영 클렌징 카테고리 입점과 동시에 완판을 기록했고 글로벌 론칭도 앞두고 있다. 특히 올 하반기 미국 시장을 대상으로 뷰티 디바이스 제품 출시를 통한 사업 모델 확장이 예정돼 있어 향후 해외 시장 매출 가시화 시 어닝 서프라이즈가 기대된다.

에이치피오 로고. [사진=에이치피오]

또한 키즈 라이프스타일 브랜드 '마이크로(Micro)', '에이프리콧스튜디오(Apricot Studios)' 등 신규 브랜드를 통해 신규 사업 영역에서 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 마이크로는 제품 라인업 고급화와 가격 인상 효과로 평균판매단가(ASP) 상승 추세가 이어지고 있으며 에이프리콧스튜디오는 백화점 4곳 입점과 팝업스토어 운영으로 오프라인 채널을 확대 중이다.

최 연구원은 "자회사 비오팜은 2024년 2월 평택 생산공장 신설과 같은 해 7월 덴마크 현지 생산시설 구축을 통해 글로벌 생산 체계를 마련했다"며 "2024~2025년은 신규 생산라인 안정화 기간으로 비용 부담이 일부 반영됐으나 2026년부터는 생산 효율 개선과 원가 절감 효과가 본격 반영될 것"이라고 설명했다.

이어 "건기식 산업 내 브랜드 기업의 평균 밸류에이션에 신규 사업 확대 프리미엄을 반영했다"며 "30%대의 낮은 부채비율과 오버행 요인이 없다는 점, 그리고 적극적인 주주환원 정책도 긍정적인 투자 포인트"라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com