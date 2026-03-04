에이치피오, 지난해 영업이익 113억원·전년比 41.31%↑

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 건강기능식품 전문기업 에이치피오는 4일 지난해 연결 기준 영업이익이 전년 대비 41.31% 증가한 113억원을 달성했다고 밝혔다. 매출액은 전년보다 6.3% 증가한 2581억원을 기록하며 외형도 함께 성장했다.
에이치피오는 환율 변동성 증가와 내수 둔화 등 위협적인 대외환경 속에서 본업인 건강기능식품의 경쟁력을 강화해 경영 성과를 거두었다.
이는 적극적인 비용 및 원가 관리로 운영 효율화를 이뤄내며 수익성 중심의 성장을 달성하는 동시에 '덴마크 유산균 이야기'의 시리즈의 풀라인업을 구축해 시장 지배력을 공고히 한 점이 주효했다.
자회사들의 약진도 수익성 개선에 힘을 보탰다. 비오팜의 경우 전년도 신규 설비 투자가 안정화되면서 생산 역량 증대와 원가 절감을 달성해 손익 개선의 전환점을 마련했다. 아울러 아른, 올바른 등 주요 자회사들 역시 안정적인 운영을 통해 그룹 전반의 수익성 향상에 기여했다.
여기에 K-뷰티 더마코스메틱 신규 사업을 영위하는 주닥이 연결 실적에 새롭게 합류하며 사업 포트폴리오도 성공적으로 다각화됐다. 주닥은 빠르게 성장하고 있는 더마코스메틱 시장을 집중 공략하며 에이치피오의 신성장 동력으로 자리매김하고 있다.
올해도 에이치피오는 비오팜, 주닥 등 주요 자회사의 제품 경쟁력 제고와 함께 유통 채널 다변화를 추진하며 안정적인 매출 기반을 더욱 공고히 할 방침이다.
에이치피오 관계자는 "건강생활기업으로서의 사업 다각화를 본격화하는 가운데 매출과 영업이익의 동반 확대를 이뤄가고 있다"며 "올해도 핵심 사업 역량을 강화하고 신규 사업과의 시너지를 확대해 지속적인 성장 기조를 이어갈 것"이라고 밝혔다
