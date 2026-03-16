서울시, 올해 장애인 일자리에 1195억 투입…작년보다 7%↑

민간 취업 연계·문화예술 일자리 신설

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 역대 최대 규모의 장애인 일자리 예산 1195억을 투입해 공공·민간 부문에서 9919개의 장애인 일자리를 제공한다고 16일 밝혔다.

이는 지난해 예산 1117억과 일자리 제공 수 9575개 대비 각각 7%, 3.6% 상승한 수치다. 서울시는 지난해 9월 발표한 '2530 일상활력 프로젝트'의 핵심 과제인 '든든한 일자리와 소득' 후속 조치로 재정 투입을 통해 사업 추진 속도를 높일 계획이다.

올해 약 600억을 투입할 장애인 공공일자리 사업은 장애인의 적성과 유형에 맞는 5449개의 일자리를 제공해 직업 능력을 향상시키고, 사회 기여를 통해 인식 개선을 도모한다. 세부 사업으로는 장애유형 맞춤형 특화 일자리(전액 시비), 국비 보조 공공일자리, 중증장애인 동료 상담과 인턴 등이 포함된다.

문화·예술 일자리 유형 [자료=서울시]

올해 3년차에 접어든 장애 유형 맞춤형 특화 일자리 사업은 61.7억을 투자해 380개의 일자리를 제공한다. 지난해 투입 예산 41.3억과 제공 일자리 수 250개 대비 50% 이상 증가했으며, 시는 민간 취업과의 연계를 더욱 강화할 계획이다.

이 사업은 민간에서 다양한 장애 유형과 적성에 맞는 직무를 발굴·제안하고 적합한 공공일자리를 통해 직무 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 이와 관련해 최소 58명이 민간 분야 취업에 성공한 것으로 나타났다.

올해는 새롭게 최중증 장애인만을 위한 문화와 예술 일자리 120개를 신설하고, 인력 추가를 통해 민간 분야로의 취업에 성공한 사업 참여 기관에 대한 인센티브를 강화할 예정이다.

장애인 직업재활시설 140개소에 대한 운영을 위해 올해 533억을 투자, 4155명이 직업재활 서비스를 받을 수 있도록 한다. 이를 위해 인건비 지원과 운영비 지원 등의 다양한 지원 방안을 마련하고 있다.

또 서울시는 직업재활시설에서 생산한 제품의 판매 경로를 확보하기 위해 중증장애인 생산품 의무 구매 비율을 1.1%로 상향 조정할 계획이다. 민간 분야로의 판매 촉진을 위해 온·오프라인 홍보 활동을 진행한다.

오는 4월에 개소할 서울 장애인일자리센터는 기존 장애인 일자리 관련 2개 기관을 통합해 핵심 기관으로 재탄생할 예정이다. 구직 희망자와 구인 기관 간의 매칭 문제를 해결하기 위해 통합 플랫폼을 구축하고, 장애인 일자리 모델을 개발한다.

올해 서울시 산하 투자출연기관(23개소) 장애인 고용률은 4.07%로 법정 의무 고용률 3.8%를 상회해 공공기관으로서의 약자와의 동행 가치를 실현 중이다. 이들 기관에서는 장애인 채용에 어려움을 겪었으나, 장애인 일자리 전문기관에서 맞춤형 컨설팅을 통해 개선되고 있다.

윤종장 복지실장은 "장애인이 보통의 직장인으로서, 보통의 하루를 누리기 위한 핵심은 양질의 일자리 제공"이라며 "서울시는 장애인들이 자아 실현과 함께 당당한 우리 사회의 구성원으로서 나아갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com