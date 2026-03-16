하나금융그룹, 신성장 동력 위해 5000억원 규모 '하나모두성장인프라펀드' 결성

신재생 에너지 및 AI·디지털 인프라 시장 선점, 생산적 금융 마중물

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 민간 자금의 생산적 금융 분야 유입을 통해 국가 경제 신성장 동력 확보에 기여하고자, 약 5000억원 규모의 '하나모두성장인프라펀드'를 결성한다고 16일 밝혔다.

이번 펀드는 하나금융그룹의 주요 관계사 자금으로 전액 조성되며, 미래 핵심 먹거리인 신재생에너지 및 AI·디지털 인프라 시장을 선점하고, 초기 개발단계의 산업에 선제적인 투자로 생산적 금융의 마중물 역할을 하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.03.16 dedanhi@newspim.com

주요 관계사인 하나은행이 4000억원을 출자하고, 하나증권 500억원, 하나생명 200억원, 하나캐피탈 170억원, 하나손보 100억원, 하나대체투자 30억원 등을 각각 공동 출자해 그룹 차원의 시너지를 극대화할 계획이다.

이번 펀드의 주요 투자 대상은 국가적 과제인 신재생 에너지와 AI·디지털 인프라다. 구체적으로는 ▲신재생에너지 및 수소사업 ▲에너지저장장치(ESS) 및 환경시설 등 인프라 사업 ▲AI 데이터센터 및 AI 컴퓨팅센터 등 디지털 인프라 사업 등이 해당된다.

먼저 신재생 에너지 관련 주요 투자 대상인 '완도금일 해상풍력 발전사업'은 국내 최대 규모의 친환경 에너지 프로젝트로, 발전 단지에서 생산되는 전력이 국가 AI 데이터센터를 비롯해 호남권 첨단산업 전력 인프라로 활용될 예정이다.

AI·디지털 인프라 분야에서는 대규모 AI 데이터센터 개발사업인 '부천 삼정동 AI허브센터'와 '인천 구월동 AI허브센터'에 투자가 예정돼 있으며, 수도권 주요 데이터센터와 가까운 입지로 연결성이 우수한 것이 특징이다.

하나금융그룹의 '하나모두성장인프라펀드'는 단순한 지분 투자를 넘어, '초기 개발단계 사업'에 적극적으로 참여한다는 것이다. 통상적으로 개발단계 사업은 리스크가 있지만, 실물 경제의 신규 성장을 직접적으로 견인한다는 점에서 그 의미가 크다.

하나금융그룹은 이러한 초기 선제적 투자를 통해 우량 자산을 선점하는 것은 물론, 향후 대규모 자금이 필요한 시점에서 자문 및 금융 주선권을 확보해 수익성까지 끌어올리겠다는 계획이다.

한편, 하나금융그룹은 지난 1월말 '그룹 생산적 금융 협의회'를 통해 2026년 생산적 금융 공급 규모를 당초 계획보다 1조6000억원 증액된 17조8000억원으로 확정한 바 있다. 또한, 그룹 차원의 체계적인 실행을 위해 향후 협의회를 매월 개최해 그룹 차원의 속도감 있는 실행을 점검할 계획이다.

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