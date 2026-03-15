[패럴림픽] 김윤지, 한국 선수 최초 단일 대회 '메달 5개' 역사 썼다

크로스컨트리 스키 여자 20km 인터벌 스타트 좌식 금메달 추가

동계 패럴림픽 최초 2관왕···금2·은3으로 단일 대회 역대 최다 메달

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 한국 장애인 스포츠의 차세대 간판 김윤지(19·BDH파라스)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 마지막 경기에서 금메달을 추가하며 한국 스포츠 사상 단일 대회 최다 메달 기록을 세웠다.

김윤지는 15일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식 경기에서 58분 23초 3의 기록으로 금메달을 차지했다.

[테세로 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 김윤지가 15일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식 경기가 끝난 후 포즈를 취하고 있다. 2026.03.15 football1229@newspim.com

크로스컨트리 스키는 눈으로 뒤덮인 산악 지형 코스를 스키로 주행하는 종목이다. 인터벌 스타트는 선수들이 일정 시간 간격을 두고 출발해 20㎞ 코스를 완주한 기록으로 순위를 결정한다.

김윤지는 4.6km 지점까지 1위를 달리다 6km 지점에서 '전설' 옥사나 마스터스(미국)에게 추월당했다. 하지만 9km 지점에서 선두로 다시 올라섰다. 이후 결승선을 돌파할 때까지 1위를 유지하며 금메달을 확정지었다. 2위 옥사나와 차이는 1분 11초 2다.

이로써 김윤지는 이번 대회에서 금메달 2개와 은메달 3개를 획득하며 총 5개의 메달을 수확했다.

동·하계 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 한국 선수가 단일 대회에서 메달 5개를 획득한 것은 김윤지가 처음이다. 또한 김윤지는 한국 선수로는 동계 패럴림픽 최초로 2관왕에도 올랐다.

김윤지 이전 한국 선수의 단일 대회 최고 성적은 2018년 평창 대회 신의현(금 1·동 1)이 보유하고 있었다. '평창 영웅' 신의현은 당시 첫 멀티 메달에는 성공했지만, 다관왕에는 오르지 못했다.

김윤지는 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 단일 대회 최다 메달 기록도 새로 작성했다.

올림픽에서는 동·하계를 통틀어 안현수(러시아명 빅토르 안)가 2006년 토리노 동계올림픽에서 작성한 4개(금 3·동 1)가 단일 대회 최다 메달 기록이다.

동·하계 패럴림픽에서는 강성국이 1988년 서울 패럴림픽에서 금메달 2개, 은메달 2개를 땄다. 홍석만도 2008년 베이징 패럴림픽에서 금메달 1개, 동메달 3개를 목에 걸었다.

안현수, 강성국, 홍석만의 메달에는 계주가 포함돼 있어 개인 종목으로 따지면 이미 최다 메달이었는데 김윤지가 이날 5개째 메달을 따내며 기록을 갱신했다.

[테세로 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 김윤지가 15일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식 경기가 끝난 후 태극기를 배경으로 사진 촬영에 임하고 있다. 2026.03.15 football1229@newspim.com

김윤지는 앞서 지난 8일 열린 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞ 경기에서 금메달을 획득하며 한국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달 기록을 세웠다.

이후 크로스컨트리 스키 스프린트와 10㎞ 인터벌 스타트, 바이애슬론 스프린트 추적에서 은메달을 목에 걸었다. 김윤지는 마지막 경기인 크로스컨트리 20㎞에서 다시 정상에 오르며 대회를 화려하게 마무리했다.

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