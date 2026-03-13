[패럴림픽] 김윤지, 바이애슬론 은메달…이번 대회 메달 4개째

선두 달리다 사격 실수로 2위 아쉬움…'금1·은3' 수확

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 장애인 스포츠의 차세대 간판 김윤지(19·BDH파라스)가 또 하나의 메달을 추가하며 한국 동계 패럴림픽 역사를 새로 썼다.

김윤지는 13일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 결선에서 11분 41초 6을 기록해 은메달을 획득했다.

[테세로 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 김윤지가 13일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 결선에서 은메달을 획득한 후 손으로 숫자 4를 그리며 네 번째 메달을 기념하고 있다. 2026.03.13 football1229@newspim.com

이로써 김윤지는 이번 대회에서 금메달 1개, 은메달 3개를 따내며 총 4개의 메달을 수확했다. 단일 동계 패럴림픽에서 메달 4개를 획득한 최초의 한국 선수가 됐다.

종전 한국 선수의 단일 대회 최다 메달 기록은 2018 평창 동계 패럴림픽에서 신의현이 기록한 금메달 1개와 동메달 1개다. 김윤지는 생애 첫 패럴림픽 출전에서 이 기록을 넘어서는 성과를 거두며 한국 동계 장애인 스포츠의 새 역사를 작성했다.

김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달을 획득하며 대회를 화려하게 시작했다.

이어 10일 크로스컨트리 스키 스프린트, 11일 크로스컨트리 스키 인터벌 스타트에서 잇달아 은메달을 추가하며 상승세를 이어갔다. 이날 바이애슬론에서도 은메달을 더해 대회 네 번째 메달을 목에 걸었다.

바이애슬론 추적 종목은 선수들이 일정한 시간 차이를 두고 출발해 결승선 통과 순위로 승부를 가리는 경기다. 사격은 두 차례 진행되며, 결선에서는 실수 한 번당 75m의 벌칙 코스를 추가로 주행해야 한다.

김윤지는 예선에서 9분29초8을 기록해 켄달 그레치(미국)에 0.7초 뒤진 2위로 결선에 진출했다. 결선에서는 강력한 주행 능력을 앞세워 초반 레이스를 지배했다.

[테세로 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 김윤지가 13일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 결선에서 주행하고 있다. 2026.03.13 football1229@newspim.com

김윤지는 첫 바퀴를 4분17초5로 끊으며 경쟁자들을 크게 따돌렸고, 첫 번째 사격에서도 5발을 모두 명중시키며 선두를 유지했다.

하지만 두 번째 사격에서 2발을 놓치며 승부의 흐름이 바뀌었다. 사격을 완벽하게 마친 그레치에게 역전을 허용했고, 마지막 주행에서 격차를 좁히려 했지만 사격 실수로 인한 벌칙 코스를 극복하지 못했다. 결국 김윤지는 11분33초1을 기록한 그레치에 이어 두 번째로 결승선을 통과하며 은메달을 차지했다.

한국 선수단은 이번 대회에서 금메달 1개, 은메달 4개, 동메달 1개로 총 6개의 메달을 확보했다. 이는 금메달 1개와 동메달 2개를 기록했던 2018 평창 동계 패럴림픽을 넘어선 한국 동계 패럴림픽 역대 최고 성적이다.

특히 김윤지는 이번 대회에서 획득한 6개의 메달 가운데 4개를 책임지며 한국 동계 장애인 스포츠의 핵심 선수로 자리매김했다.

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