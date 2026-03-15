강원도 "신청사 이전은 도정의 연속…아파트 분양으로 짓는 사업 아니다"

"3월 30일 착공식은 부지 조성·진입도로 공사…정치적 왜곡 유감"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도가 춘천 고은리 강원도청 신청사 건립과 관련해 우상호 더불어민주당 강원도지사 예비후보의 비판에 대해 "신청사는 전액 도비로 추진되는 적법한 사업이며, 아파트 분양 수익에 의존하는 사업이 아니다"라며 우 예비후보의 비판을 정면 반박했다.

도는 15일 배포한 입장문에서 "강원도청 신청사 고은리 이전은 2022년 12월 부지선정위원회 결정 이후 정부 중앙투자심사, 도의회 의결, 춘천시와의 협의를 거쳐 추진해 온 사업으로, 지난 3월 6일 건축허가가 최종 완료된 상태"라며 "도민의 관심 속에 진행돼 온 만큼 당연히 지속해야 할 사업"이라고 밝혔다.

강원도청.[사진=강원도] 2023.03.06 onemoregive@newspim.com

도는 특히 "신청사 건립사업은 도가 직접 추진하는 사업으로 전액 도비(청사건립기금)를 투자하는 사업"이라며 "우상호 후보가 주장한 '아파트 분양 수익으로 청사 건립비를 충당한다'는 내용은 사실이 아니며, 사업 전반에 대한 이해가 부족한 것으로 보인다"고 반박했다.

행정복합타운 사업과 관련해서는 "지난해 9월 춘천시가 행정복합타운 도시개발사업 제안서를 반려한 이후 현재 진행 사항은 없다"며 "향후 춘천시와 협의해 추진 방안을 마련할 계획"이라고 설명했다.

우 예비후보가 "가짜 착공식"이라고 비판한 3월 30일 착공식에 대해서도 도는 "신청사 건립 사업의 일환인 기반시설(부지 조성 및 진입도로) 공사에 대해 적법한 절차에 따라 추진하는 행사"라며 "시공사 선정이 안 된 본관 건축과는 별개로, 이미 진행 중인 기반공사 착공을 알리는 것"이라고 강조했다.

도는 "신청사 건립은 효율적 공사 추진을 위해 기반시설공사와 건축공사를 분야별로 진행해 왔다"며 "당초 계획대로 2026년 상반기에는 기반시설 공사를, 하반기에는 건축공사를 추진하는 일정으로 도민께도 여러 차례 설명해 왔다"고 덧붙였다.

아울러 "착공식 명칭에 '신청사'를 사용한 것은 부지 조성과 진입도로 공사가 신청사 건립 사업에 포함돼 있기 때문"이라며 "정확한 사실 확인 없이 착공식 중단을 요구하는 것은 이해하기 어렵다"고 밝혔다.

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