[WBC] 한국 야구 대표팀, 전세기 출발 지연으로 16일 귀국

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 8강에서 도전을 마친 한국 야구 대표팀이 전세기를 타고 예정보다 하루 늦은 16일 돌아온다.
한국야구위원회(KBO)는 15일 "야구 대표팀이 16일(한국시간) 새벽 인천국제공항을 통해 귀국한다"고 밝혔다.
류지현 감독이 이끄는 한국은 지난 14일 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 WBC 8강에서 도미니카공화국에 0-10, 7회 콜드게임 패배를 당하며 탈락했다.
이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김혜성(LA다저스), 고우석, 저마이 존스(이상 디트로이트 타이거스), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 데인 더닝(시애틀 매리너스) 등 해외파 선수들은 마이애미 현지에서 해산해 소속팀으로 복귀했다.
류지현 감독과 코칭 스태프, KBO리그 소속 선수들은 원래 현지 시간 14일 낮 12시 전세기에 탑승할 예정이었다. 그러나 항공사 사정으로 출발이 지연됐다. 이후 항공편이 확정돼 예정보다 약 7시간 30분 늦게 출발한 것으로 알려졌다.
귀국조는 미국 알래스카를 경유 후 한국으로 돌아온다.
한국은 일본 도쿄에서 열린 2026 WBC 조별리그에서 2승 2패를 기록했다. 대만, 호주와 동률을 이뤘으나 세 팀 중 최소 실점률에서 가장 앞서 8강에 극적 진출했다. 한국의 WBC 조별리그 통과는 준우승을 차지한 2009년 이후 17년 만이다.
하지만 한국은 8강에서 도미니카공화국을 상대로 콜드게임 패배를 당하며 유망주 육성, 마운드 전력 강화 등 과제가 남았다.
귀국한 선수들은 소속팀으로 돌아가 시범경기를 치르며 정규시즌 개막을 준비한다.
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