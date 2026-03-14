[WBC] 류현진 국대 은퇴하자... 다저스 동료 커쇼도 "대표팀 은퇴"

커쇼 "좋은 마무리… 함께 해서 행운"





[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 은퇴한 전설 클레이턴 커쇼(37)가 월드베이스볼클래식(WBC) 무대를 끝으로 미국 야구대표팀에서도 물러난다. 다저스에서 7시즌 동안 한솥밥을 먹은 류현진이 같은 날 한국 대표팀 은퇴를 선언한 것까지 겹치며 2026년 WBC는 한국과 미국을 대표한 두 좌완 레전드가 국가대표 유니폼에 작별을 고한 대회로 남게 됐다.

커쇼는 14일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 2026 WBC 캐나다와의 8강전 직후 "대표팀에서의 시간은 내 야구 인생을 마무리하기에 정말 특별한 경험이었다"며 대표팀 은퇴를 공식화했다. 2025시즌을 끝으로 LA 다저스 유니폼을 벗은 뒤 '라스트 댄스'를 위해 미국 대표팀에 합류했던 그는 본선에서 한 번도 마운드에 오르지 못한 채 구가대표 선수 생활의 마지막 페이지를 덮었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 클레이튼 커쇼. [사진-로이터 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

커쇼의 WBC 도전은 뒤늦게 성사됐다. 현역 시절에는 보험 가입 문제로 늘 대표팀 합류가 무산됐지만, 은퇴 후 구단과의 이해관계에서 자유로워지면서 처음이자 마지막으로 WBC 로스터에 이름을 올렸다. 대표팀 입장에서도 마크 데로사 감독이 말한 것처럼 최악의 상황에서 3~4이닝을 맡아줄 수 있는 비상용 롱맨이 필요했다.

실제 등판은 본선이 아닌 평가전이 전부였다. 커쇼는 대회 개막 전 콜로라도 로키스와 연습경기에 두 번째 투수로 나와 0.2이닝 동안 1피홈런 2실점을 기록했다. 조별리그 이탈리아전에서는 불펜에서 몸을 푸는 장면이 포착됐지만 류현진과 마찬가지로 WBC 본선 무대 마운드를 밟지는 못했다.

미국은 남은 준결승·결승에서 보다 즉시전력감 불펜이 필요하다고 판단해 커쇼를 엔트리에서 제외하고 토론토 블루제이스 우완 제프 호프먼을 대체 선수로 호출했다. 사실상 대표팀 내에서 맡았던 '비상용 베테랑 좌완' 역할도 여기서 종료됐다.

그럼에도 커쇼는 WBC 합류 선택에 강한 만족감을 드러냈다. 그는 "대표팀에 합류한 것은 정말 잘한 선택이었다. 이 선수들과 함께 시간을 보내며 선수 생활을 마무리할 수 있어 정말 기쁘다"며 "앞으로 야구계를 이끌어갈 선수들을 알게 됐고 가까이에서 그들의 경기를 지켜볼 수 있었던 건 행운이었다"고 말했다.

WBC 무대의 긴장감에 대해서는 "WBC에서 뛰어본 선수들이 '플레이오프나 월드시리즈 못지않게 긴장감이 크다'고 말해줬는데, 실제로 경험해보니 분위기와 긴장감이 정말 대단했다"고 했다. 이어 "월드시리즈와는 완전히 다른 경험이었지만 선수들의 승리에 대한 열망은 똑같았다"고 강조했다.

커쇼는 잠시 텍사스 자택으로 돌아갔다가 가족과 함께 플로리다주 마이애미로 이동해 16일 마이애미 론디포파크에서 열리는 미국과 도미니카공화국의 WBC 준결승을 관중석에서 지켜볼 예정이다.

psoq1337@newspim.com