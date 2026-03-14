[WBC] 류현진, 도미니카전 선발 1.2이닝 3실점 뒤 강판

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 야구 대표팀 에이스 류현진(한화)이 어쩌면 태극마크를 달고 마지막이 될지 모를 도미니카공화국전 선발 투구를 2이닝을 채우지 못하고 마운드를 내려갔다.
류현진은 14일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카공화국전에 선발 등판해 1.2이닝 3안타 2사사구 1탈삼진 3실점을 기록했다. 지난 1라운드 대만전 3이닝 1실점 호투와 달리 1라운드에서 13홈런으로 대회 1라운드 최다 홈런 신기록을 세운 도미니카의 화력을 끝내 막지 못했다.
1회말 류현진은 타티스 주니어를 상대로 풀카운트 승부 끝에 느린 커브를 꽂아 루킹 삼진을 잡았다. 이어 마르테를 내야 땅볼로 처리한 뒤, 소토까지 범타로 막아 삼자범퇴로 이닝을 끝냈다. 체인지업·커브·포심을 섞어 던지며 도미니카 강타선을 요리했다.
2회 선두 게레로 주니어를 볼넷으로 내보내며 첫 출루를 허용한 뒤, 마차도를 외야 플라이로 잡았지만 카미네로에게 1타점 2루타를 맞고 선취점을 내줬다. 이어 1사 3루에서 로드리게스의 유격수 땅볼 때 추가 실점이 나와 점수는 0-2가 됐다. 이후 제구가 흔들렸다. 라미레즈에게 스트레이트 볼넷을 내주고 페르도모에게 중전 안타를 맞아 2사 1·2루 위기에 몰렸다. 다시 타석에 선 타티스 주니어에게 우전 적시타를 허용해 3실점째를 기록했다. 벤치는 노경은을 급히 올렸고 추가 실점을 막아 류현진의 실점은 3점에서 더 늘어나지 않았다.
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