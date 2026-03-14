평택시·평택산업진흥원, AI 수요기반 실증사업 제조기업 모집

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시와 평택산업진흥원이 지역 내 중소·중견 제조기업의 AI 전환을 지원하기 위해 '2026년 AI 수요기반 실증사업' 참여 기업을 내달 2일까지 모집한다.

이번 사업은 울산과학기술원(UNIST)과 협력하는 산학협력형 프로젝트로, UNIST 연구진이 제조데이터 기반 AI 솔루션 개발과 실증(PoC)을 담당되며, 현장 문제 해결형 AI 적용 사례를 발굴하고 평택형 제조 AI 혁신 모델을 도출할 계획이다.

평택산업진흥원, AI 수요기반 실증사업 제조기업 모집 안내 홍보물[사진=평택시]

현장 수요 기반 집중 실증 프로젝트로 총 3개 기업을 선정되며, 기업당 3200만 원 규모의 기술지원이 제공된다.

또 선정 기업은 제조데이터 진단, AI 모델 설계, 핵심 알고리즘 구현, 현장 실증 등을 지원받게 되며, 실증은 4월부터 11월까지 8개월간 진행된다.

이와 함께 기업 AI 역량 강화를 위한 '2026년 제조 AI 인재 양성 사업'도 병행 추진된다.

인재양성 사업은 평택 제조기업 재직자 및 창업자 210명을 대상으로 생성형 AI 기초부터 현장 특화 챗봇 구현까지 4단계 교육이 실시될 예정이다.

교육생 모집은 4월부터로 상세 공고와 신청 양식은 평택산업진흥원 누리집 및 평택기업지원시스템에서 확인 가능하다.

평택산업진흥원 이학주 원장은 "평택은 반도체·수소·미래차 등 첨단 제조산업 집적지로, AI를 제조 현장에 확산시키겠다"며 "대학·연구기관과 협력해 기업 AI 도입과 경쟁력 강화를 지속 지원하겠다"고 밝혔다.

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