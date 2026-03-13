이천시, 공유형 전통식품 가공센터 사용자 교육 실시

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시농업기술센터는 지난 12일 이천시 농산물가공 창업보육교육장에서 '이천시 공유형 전통식품 가공센터 정식운영 사용자 교육'을 실시했다고 13일 밝혔다.
이번 교육은 공유형 전통식품 가공센터 정식운영 사용 신청자 25명을 대상으로 진행되었으며, 공유주방 형태의 식품가공시설 운영 이해와 위생적인 식품 제조·가공 환경 조성을 위해 교육을 마련했다.
이천시 공유형 전통식품 가공센터는 지역 농산물을 활용한 가공 창업을 지원하기 위해 조성한 공동 가공시설이다.
식품 가공에 필요한 시설과 장비를 공유 방식으로 운영해 초기 창업자의 시설 구축 부담을 줄이는 데 목적을 둔다. 이를 통해 농업인의 가공 창업을 지원하고 지역 농산물의 부가가치를 높이는 기반 역할을 한다.
교육에서는 위생적인 식품 제조·가공을 위한 기본 교육을 중심으로 진행했다. 공유주방 운영업과 즉석판매제조가공업에 대한 제도와 운영 방식도 함께 안내와 공유형 식품 가공시설 이용자가 관련 제도와 운영 절차를 이해할 수 있도록 실무 중심 교육을 진행했다.
박종인 연구개발과장은 "공유형 전통식품 가공센터는 지역 농산물을 활용한 가공 창업을 지원하는 중요한 기반 시설"이라며 "체계적인 교육을 통해 안전한 식품 가공 환경 조성과 농산물 부가가치 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.
