(수요일·음력 1월30일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월18일(수요일·음력 1월30일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 길 떠나는 사람을 잡는 격이겠다.
72년생 : 밀고 나가는 힘이 필요하겠다.
84년생 : 절호의 기회가 찾아오겠다.
96년생 : 은근과 끈기가 요구되겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 계획보다 사업이 부지할 수 있겠다.
73년생 : 다시 시작하면 대박이 나겠다.
85년생 : 새로운 일들이 생기겠다.
97년생 : 다시 처음부터 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 새로운 사업을 시작할 수 있겠다.
74년생 : 사고의 전환이 절대적으로 필요하겠다.
86년생 : 뜻을 굽히면 낭패스러운 일을 당할 수 있겠다.
98년생 : 이별하는 경우가 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 자신을 믿는 것이 중요하겠다.
75년생 : 연이어 사업을 확장할 수 있겠다.
87년생 : 계획했던 일이 성공하겠다.
99년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 뜻한 대로 일이 풀려나가겠다.
76년생 : 다음 칸을 준비하는 것이 좋겠다.
88년생 : 말대로 뜻대로 일이 돌아간다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 대단히 만족스러운 결과가 있겠다.
77년생 : 처음 마음먹은 대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
89년생 : 더 좋은 사람을 만나겠다.
01년생 : 말과 행동을 신중하게 해야 하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 곳간이 든든하겠다.
78년생 : 거래하면 이익이 크게 발생하겠다.
90년생 : 좋은 사람을 만나겠다.
02년생 : 모두 떠난다는 사실을 알아야 하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 혼자여서 외로움을 느끼겠다.
79년생 : 고집을 버리면 좋은 소식이 있겠다.
91년생 : 믿고 가는 것이 좋겠다.
03년생 : 어제 믿었던 믿음이 깨질 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사업 운세가 매우 좋겠다.
80년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
92년생 : 말로 돈 버는 일이 생기겠다.
04년생 : 잡을 것은 잡고 버릴 것은 버려야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 모험하면 일이 잘 풀려나가겠다.
81년생 : 에둘러 가는 것이 좋다.
93년생 : 선을 넘는 사랑을 하겠다.
05년생 : 욕심을 내야지만 성공할 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 일이 성사되겠다.
82년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.
94년생 : 원하는 바를 얻을 수 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 새로운 인연 덕분으로 사업이 흥하겠다.
83년생 : 없었던 일로 결산하는 것이 좋겠다.
95년생 : 이상형의 사람을 만나 사랑하겠다.