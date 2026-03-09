블랙핑크 '데드라인', 美 빌보드 200 8위…팀 통산 5번째

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 블랙핑크가 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'으로 미국 빌보드서 새로운 기록을 추가했다.



8일(현지시간) 미국 빌보드 차트 예고 기사에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 '데드라인'은 빌보드 200에 8위로 진입했다.

[사진=YG엔터테인먼트]

이는 미니 1집 '스퀘어 업(SQUARE UP)', 미니 2집 '킬 디스 러브(Kill This Love)', 정규 1집 '디 앨범(THE ALBUM)', 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)'에 이은 팀 통산 다섯 번째 차트인이다.

이로써 블랙핑크는 세 번 연속으로 해당 차트 톱10에 이름을 올리며 막강한 글로벌 영향력을 다시금 증명했다.

앞서 블랙핑크는 '디 앨범'으로 당시 K팝 걸그룹 최고 신기록(2위)을 세웠고, '본 핑크'로는 K팝 여성 아티스트 최초로 1위를 차지하며 새 역사를 쓴 바 있다.

미국 빌보드와 함께 세계 양대 차트로 꼽히는 오피셜 차트에서도 반향이 크다. '데드라인'은 앨범 톱100 11위, 타이틀곡 'GO'는 싱글 톱100 차트에서 44위를 기록했다.

이는 팀 발매곡 기준 각각 네 번째, 열두 번째 차트인이다. 이로써 블랙핑크는 오피셜 앨범·싱글 부문에서 모두 K팝 여성 아티스트 최다 차트인 신기록을 세웠다.

특히 '데드라인'은 이틀 반나절 치 집계만으로 한터 주간·월간 차트 최정상을 차지한 데 이어 써클차트 3관왕에 올랐으며, 발매 일주일 만에 177만 4577장의 판매량으로 K팝 걸그룹 초동 신기록을 갈아치웠다.

블랙핑크가 지난달 27일 발매한 미니 3집 '데드라인'은 높은 음악적 완성도로 유력 외신들의 호평을 받고 있다.

롤링스톤은 "블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다"고 소개했고, 빌보드는 타이틀곡 '고(GO)'에 대해 "앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡"이라고 극찬했다.

