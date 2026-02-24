블랙핑크, '고' MV 티저 공개…우주적 스케일 초현실 영상미

오는 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인' 발매

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 블랙핑크가 파격으로 가득한 새로운 음악 세계를 예고, 글로벌 팬들의 마음을 설레게 했다.

YG엔터테인먼트는 24일 공식 블로그에 블랙핑크 - '고'(GO) MV 티저를 게재했다. 전 세계 음악 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있는 신곡 콘셉트를 엿볼 수 있는 영상이 마침내 베일을 벗었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 블랙핑크 뮤비 티저. [사진=YG엔터테인먼트] 2026.02.24 moonddo00@newspim.com

무엇보다 범우주적 스케일이 압권이다. 멤버들이 바다와 육지, 하늘을 넘어 우주로 향하는 항해를 준비하는 듯한 과정이 감각적인 영상미로 펼쳐졌다. 한 자리에 모여 교차된 노를 움켜쥐는 모습에서는 어떤 결연한 의지마저 엿보인다.

타이틀곡 제목이 다양한 나라의 언어로 빠르게 스쳐 지나가고, 흰색 모래가 폭발하며 나타난 심볼이 'GO'로 완성되는 등 여러 신비로운 요소들이 조화를 이뤄 눈길을 끈다. 그간 블랙핑크가 보여줬던 음악 세계와는 다른 이채로움이 가득한 만큼, 이번 앨범을 통해 펼쳐 보일 매력에 관심이 쏠린다.

블랙핑크는 오는 27일 미니 3집 '데드라인'을 발매한다. 타이틀곡 '고'를 비롯 선공개곡 '뛰어(JUMP)', '미 앤드 마이'(Me and my), '챔피언'(Champion), 'Fxxxboy'까지 총 5개 트랙이 수록됐다. YG 측은 "'데드라인'이라는 제목처럼 '되돌릴 수 없는 최고의 순간들', 그리고 '이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재'로 가득 채워진 앨범이 될 것"이라고 전한 바 있다.

한편 블랙핑크는 오는 27일부터 내달 8일까지 국립중앙박물관과 '국중박 X 블랙핑크' 프로젝트를 선보인다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 힘을 보탠 특별한 협업으로 박물관 외관 핑크 라이팅, 멤버들이 참여한 대표 유물 오디오 도슨트 등이 마련됐다. 메인 로비인 역사의 길에서는 미니 3집 전곡을 들어볼 수 있는 리스닝 세션이 진행된다. 사전 세션은 예약 오픈과 동시에 모두 매진됐으며, 발매 후 진행되는 사후 세션은 누구나 참여 가능하다.

moonddo00@newspim.com