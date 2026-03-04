블랙핑크 '데드라인', 한터 월간 음반차트 정상 차지

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 블랙핑크의 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'이 발매 이틀 반나절 만에 한터 월간 음반차트 정상으로 직행했다.
한터차트가 4일 발표한 2월 월간 음반차트에 따르면 '데드라인'은 146만 8894장의 판매고로 1위를 차지했다. 지난 2월 27일 오후 2시 발매 후 이틀 반나절의 집계만으로 주간차트에 이어 월간차트까지 1위에 올랐다.
전작 판매고도 일찌감치 돌파했다. 지난 3일 기준 '데드라인' 판매량은 165만 6977장을 달성하며 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)'의 초동 기록(154만 장)을 훌쩍 넘어섰다.
약 3년 5개월 만의 완전체 앨범을 기다려온 팬들의 폭발적인 지지가 주간에 이어 월간 차트까지 동시에 정상으로 이끌었다.
발매 당일 하루 만에 K팝 걸그룹 역사상 최고 일간 판매량을 새로 쓴 데 이어, 초동 집계에서도 또 한 번 전작 대비 압도적인 격차를 벌이며 자체 최고 기록을 갈아치우고 있다.
블랙핑크의 '데드라인'은 누적 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트를 석권했다. 타이틀곡 '고(GO)' 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 월드와이드 정상을 차지하고, 글로벌 인기 뮤직비디오(2/27~3/1)에서도 3일 연속 굳건히 1위 왕좌를 지키고 있다.
