코스피, 5.72% 하락한 5265.37 개장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 9일 국내증시가 외국인과 기관 매도세에 하락 출발했다.
한국거래소에 따르면 코스피는 319.50포인트(5.72%) 내린 5265.37에 개장했다. 개인이 3030억원 순매수하고 있으며 외국인과 기관이 각각 625억원, 2636억원 순매도하고 있다.
코스닥 지수도 전일대비 58.19포인트(5.94%) 내린 1096.48에 개장했다.
개인이 314억원 순매수하고 있으며 외국인과 기관이 각각 122억원, 140억원 순매도하고 있다.
