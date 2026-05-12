印 총리, UAE·유럽 4개국 순방...에너지·무역 관계 강화에 초점

AI 핵심 요약beta
- 나렌드라 모디 인도 총리가 15일부터 20일까지 UAE와 유럽 4개국을 순방한다.
- 중동 전쟁 여파로 국제 유가 상승과 외환보유고 압박 속에서 에너지 협력과 무역 강화에 초점을 맞춘다.
- UAE와는 LNG 거래를, 유럽과는 국방·반도체·투자 관계 심화를 논의할 예정이다.
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[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 나렌드라 모디 인도 총리가 이번 주 아랍에미리트(UAE)와 유럽 4개국 순방에 나선다. 중동 전쟁 여파로 에너지 수급에 어려움을 겪고 있는 상황에서 에너지 협력 및 무역 강화에 방문의 초점이 맞춰질 것으로 보인다.
12일(현지 시간) 로이터 통신 등에 따르면, 인도 외무부는 전날 성명을 내고 모디 총리가 오는 15일 UAE를 시작으로 20일까지 네덜란드·스웨덴·노르웨이·이탈리아를 순차적으로 방문할 예정이라고 밝혔다.
모디 총리의 이번 순방은 중동 위기로 인해 국제 유가가 상승하고 인도의 외환보유고가 압박받고 있는 가운데서 이루어지는 것으로, 이들 국가와의 에너지 협력 및 무역 관계를 강화하기 위한 행보로 풀이된다.
모디 총리는 앞서 10일 에너지 절약과 금 구매 자제 및 여행 자제를 통해 외환보유고를 지켜야 한다고 촉구하기도 했다.
외무부 성명에 따르면, 모디 총리는 무함마드 빈 자이드 알나얀 UAE 대통령과 만나 양국 간 현안, 특히 에너지 협력을 비롯해 '상호 관심사인 지역 및 국제 문제'에 대해 의견을 교환할 예정이다.
인도 외무부는 "이번 방문이 양국(인도와 UAE) 간 무역 및 투자 관계를 증진하는 데 기여할 것"이라고 덧붙였다.
두 정상은 앞서 올해 1월 인도 수도 뉴델리에서 가진 정상회담에서 무역·에너지·국방 및 신기술 분야에서의 양국 협력을 강화하는 데 합의했다.
당시 양국은 25억 달러(약 3조 7155억 원) 이상의 액화천연가스(LNG) 거래 계약을 맺었고, 인도는 2028년부터 10년 동안 해마다 LNG 50만 톤을 UAE로부터 수입할 예정이다.
이번 유럽 방문 목적은 올해 초 체결된 인도와 유럽연합(EU) 간 무역 협정에 따라 이들 국가와의 무역 및 투자 관계를 심화하는 데 있다고 인도 외무부는 설명했다.
유럽 순방의 첫 번째 방문 국가인 네덜란드와는 국방 및 반도체 분야의 협력 방안을 집중 논의할 것으로 알려졌다. 모디 총리의 네덜란드 방문은 2017년 이후 두 번째다.
네덜란드는 인도에 있어 유럽에서 4번째로 큰 투자국이다. 지난해 양국 간 무역액은 278억 달러를 기록했다.
모디 총리는 이후 스웨덴으로 이동해 이틀 동안 머물면서 울프 크리스테르손 스웨덴 총리와 정상회담을 한다.
양국 정상은 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 함께 주요 기업인 포럼인 '유럽 산업 원탁회의'에서 연설도 할 예정이다.
모디 총리는 18일 노르웨이에서 제3차 인도-북유럽 정상회담에 참석하고, 다음 날 이탈리아로 이동한다.
모디 총리의 이탈리아 방문은 양국이 무역과 국방 등 분야에서의 협력을 강화하는 '2025~2029 공동 전략 행동 계획'을 이행 중인 가운데서 이루어지는 것이라고 인도 외교부는 밝혔다.
hongwoori84@newspim.com