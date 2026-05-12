정점식 "李대통령, 국회의장도 뜻대로 움직일 인물로 채우려 해"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 정책위의장이 12일 이재명 대통령에게 재판받겠다고 선언하라고 촉구했다.
- 페이스북에서 공소취소 특검법 추진과 국회의장 인사 시도를 삼권분립 훼손으로 비판했다.
- 권력으로 재판 피하려 하면 민심 역풍 맞을 것이라 경고했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정점식 국민의힘 정책위의장은 12일 이재명 대통령을 향해 "더 이상 꼼수와 편법 뒤에 숨지 말고 정정당당하게 재판받겠다고 국민 앞에 선언하라"고 촉구했다.
정 정책위의장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 대통령이 급하긴 급한 모양"이라며 "'이재명 면죄부법'이라는 비판을 받고 있는 이른바 '공소취소 특검법'이 국민적 저항에 부딪히자, 국회의장 자리마저 대통령 뜻에 맞춰 움직일 인물로 채우려 한다는 우려가 커지고 있다"고 지적했다.
이어 "국민적 반대에도 불구하고, 대통령 개인의 사법리스크 방탄을 위해 입법부까지 동원하려 한다는 것은 단순한 정치적 논란을 넘어 삼권분립의 근간을 흔드는 매우 위험한 시도"라고 비판했다.
정 정책위의장은 "국회의장은 대통령의 부하가 아니다"라며 "입법부의 독립성과 중립성을 지키고, 행정부를 견제해야 할 헌법기관"이라고 강조했다.
그러면서 "권력으로 죄를 덮으려 할수록 국민적 분노만 더 커질 뿐"이라며 "정치적 힘으로 재판을 없애려 한다면, 결국 거대한 민심의 역풍과 국민적 심판이라는 수렁으로 스스로 걸어 들어가는 결과를 맞게 될 것"이라고 경고했다.
정 정책위의장은 "물(민심)은 배를 띄우기도 하지만, 그 배를 뒤집기도 한다"며 "'수가재주 역가복주(水可載舟 亦可覆舟)'의 뜻을 깊이 새기기 바란다"고 말했다.
마지막으로 "정정당당하게 재판받겠다고 국민 앞에 선언하는 것만이 대통령 본인과 대한민국을 위한 길임을 명심하기 바란다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com