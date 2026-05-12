[6·3 재보선] 하정우 대한노인회 간담회…"어르신 돌봄·의료·일자리 강화"

AI 핵심 요약beta
- 하정우 더불어민주당 후보가 12일 부산북구 대한노인회 지회서 어르신 간담회를 가졌다.
- 돌봄 공백, 의료 접근성, 노인 일자리 부족 등 현안이 집중 제기됐다.
- 하 후보는 AI 기술 기반 정책과 맞춤 공약으로 어르신 삶을 지원하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 12일 대한노인회 부산북구지회를 찾아 지역 어르신들과 간담회를 갖고 돌봄·의료·일자리 등 노인 정책 현안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에서는 돌봄 공백과 의료 접근성 문제, 노인 일자리 부족 등 어르신들이 체감하는 현실적인 어려움이 집중적으로 제기됐다.
참석자들은 고령화 시대에 맞는 안정적인 돌봄 체계 구축과 의료 서비스 확대, 소득 보전을 위한 양질의 노인 일자리 확충이 시급하다고 목소리를 높였다.
하 후보는 "대한민국의 오늘을 일구신 어르신들의 삶은 우리 사회의 가장 소중한 자산"이라며 "AI와 디지털 기술 발전의 혜택이 어르신들의 안전하고 편리한 일상으로 이어질 수 있도록 생활밀착형 기술 기반 정책이 필요하다"고 말했다.
이어 "오늘 전해주신 말씀을 바탕으로 북구 맞춤형 어르신 정책과 공약을 구체화하겠다"며 "어르신들이 소외되지 않고 건강하고 품격 있는 노후를 보내실 수 있도록 지속적으로 소통하며 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com