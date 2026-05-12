B:DAWN(비던), 데뷔곡 '범' 안무 연습 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 버추얼 아이돌 B:DAWN이 11일 데뷔곡 '범(BEOM)' 안무 연습 영상을 공개했다.
- 멤버 도진·우림·이온·강호·한솔이 연습복 차림으로 퍼포먼스를 선보였다.
- 소속사는 추가 콘텐츠를 순차 공개할 예정이라고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 B:DAWN(비던)이 데뷔곡 '범(BEOM)'의 안무 연습 영상을 공개했다.
두리엔터테인먼트는 11일 공식 SNS를 통해 B:DAWN의 데뷔 싱글 '범(BEOM)' 안무 연습 영상을 공개했다고 밝혔다. 영상에는 멤버 도진, 우림, 이온, 강호, 한솔이 연습복 차림으로 등장해 안무를 선보이는 모습이 담겼다.
이번 영상은 별도 연출 없이 퍼포먼스 중심으로 구성됐으며, 멤버별 동작과 군무 구성을 확인할 수 있는 형태로 제작됐다.
타이틀곡 '범(BEOM)'은 호랑이 이미지를 콘셉트로 한 곡으로, 크럼프(Krump) 기반 안무가 적용됐다. 멤버 전원이 운동선수 출신으로 알려진 가운데, 해당 이력이 퍼포먼스 구성에도 반영됐다고 소속사는 설명했다.
이번 영상에는 뮤직비디오에서 공개되지 않았던 일부 안무 동작도 포함됐다.
소속사 측은 "퍼포먼스를 다른 형태로 볼 수 있는 콘텐츠"라며 "추가 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정"이라고 밝혔다.
한편 B:DAWN은 지난 6일 데뷔곡 '범(BEOM)' 뮤직비디오를 공개하고 온라인 쇼케이스를 통해 데뷔했다.
whitss@newspim.com