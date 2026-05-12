홈플러스 전환배치 번복에 노조 반발…"생계 대책 마련하라"

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스 노조가 12일 휴업 점포 직원 전환배치 철회를 비판했다.
- 회사가 하루 만에 배치 계획을 철회해 직원 생계를 위협했다.
- 노조는 이중취업 금지 예외 등 생계 대책 마련을 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
휴업수당 70% 적용 시 월 140만원 수준 우려 목소리도
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스의 휴업 점포 직원 전환배치 계획이 하루 만에 철회되면서 노동조합의 반발이 거세다. 노조는 회사가 직원과 국민을 기만했다며 생계 대책 마련을 촉구하고 나섰다.
민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 홈플러스지부는 12일 입장문을 통해 "회사가 휴업 점포 직원 가운데 근무 희망자를 다른 매장으로 전환배치하겠다고 밝혔다가 하루 만에 이를 철회했다"고 주장했다. 회사는 최근 "상품 납품 여건상 추가 인력 수용이 어렵다"는 이유로 전환배치를 시행하지 않겠다는 방침을 직원들에게 통보했다.
노조는 이번 결정이 직원들의 생계를 위협한다고 지적했다. 현재 상당수 직원이 최저임금 수준의 급여를 받고 있는 상황에서 휴업수당 70%가 적용될 경우 실수령액이 월 140만원 수준에 그친다는 것이다. 여기에 취업규칙상 '이중취업 금지 조항'까지 적용돼 다른 일자리를 구하기도 쉽지 않다는 점도 문제로 지적했다.
노조는 "전환배치 약속까지 철회되면서 직원들은 사실상 퇴직 후 실업급여에 의존할 수밖에 없는 상황으로 내몰리고 있다"며 "이중취업 금지 예외 적용 등 실질적인 생계 보장 대책을 마련해야 한다"고 요구했다.
홈플러스가 최근 발표한 2차 구조혁신 계획을 둘러싼 갈등이 확산되는 분위기다. 노조는 전날 홈플러스 익스프레스 부문 선임 이상 직원을 대상으로 희망퇴직이 추진되고 있다고 주장하며 구조조정 중단을 촉구했다. 특히 인수자가 고용 승계를 100% 보장하지 않은 상황에서 인수 이전에 구조조정을 진행하는 것은 부당하다는 입장이다.
앞서 홈플러스는 지난 8일 전체 104개 대형마트 가운데 37개 점포의 영업을 오는 7월 3일까지 잠정 중단한다고 밝혔다. 당시 회사는 휴업 점포 직원에게 평균임금의 70% 수준 휴업수당을 지급하고 희망자에 한해 타 점포 전환배치를 검토하겠다고 설명한 바 있다.
nrd@newspim.com