한국타이어, '2025 프로액티브 어워즈' 개최…글로벌 임직원 성과 격려

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 글로벌 임직원의 도전과 혁신 성과를 격려하는 '프로액티브 어워즈(Proactive Awards)'를 대전에서 개최했다.
한국타이어는 지난 3일 대전 유성구에 위치한 하이테크 연구소 '한국테크노돔'에서 '2025 프로액티브 어워즈'를 열고 지난해 탁월한 성과를 낸 조직과 구성원을 시상했다고 4일 밝혔다.
'프로액티브 어워즈'는 세계 각지에서 도전과 혁신을 통해 성과를 창출한 임직원을 선정해 글로벌 인재로서의 성장을 격려하는 행사로, 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 강조해온 '프로액티브 컬처(Proactive Culture)'를 조직 전반에 확산하기 위한 대표 프로그램이다. 2007년 처음 시작돼 올해로 19회를 맞았다.
이번 시상식에는 수상자와 가족, 본사 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '리더십(Leadership)', '챌린지(Challenge)', '퍼포먼스(Performance)', '이노베이션(Innovation)' 등 4개 부문에 대한 시상이 진행됐다. 한국타이어는 총 10개 팀과 개인을 선정해 트로피와 함께 최대 2000만 원의 상금을 수여했다.
'리더십' 부문에서는 조직 내 소통과 실행력을 통해 변화를 이끈 임직원들이 선정됐다. 한국사업본부 경기중부PC/LT팀 구본배 팀장, 안전생산기술본부 재료설비팀 류덕희 팀장, 금산공장 KP제조1Sub팀 김지영 그룹장, 중국본부 중경공장 제조2팀 웨 펑(Yue Peng) 라인장이 수상했다.
'퍼포먼스' 부문에는 안전생산기술본부 인도네시아공장 제조2팀과 유럽본부 루마니아법인이 선정됐으며, '챌린지' 부문은 부동산개발추진단 신설법인 Task Project의 강창모 책임이 수상했다.
'이노베이션' 부문에서는 품질본부 Quality Digital Innovation Task Project 전나영 선임을 비롯해 중국본부 가흥공장 제조3팀 청풍 분임조, 대전공장 DP PCR1sub팀 오일 분임조가 혁신 활동 성과를 인정받았다.
한편 한국타이어는 기업문화인 '프로액티브 컬처'를 기반으로 구성원들이 끊임없는 도전과 혁신을 통해 미래 모빌리티 산업을 선도하는 '프로액티브 리더'로 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하고 있다.
